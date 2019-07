Se conocieron las ofertas para la finalización de cuatro jardines

Con un presupuesto oficial de casi 65 millones de pesos, el gobierno provincial abrió los sobres para las obras de terminación de las Unidades Educativas de Nivel Inicial en San Benito, Maciá, Colonia Adela y San José de Feliciano.



El acto administrativo realizado en el Salón de los Periodistas de Casa de Gobierno, fue presidido por el secretario ministerial de Planeamiento y coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard, acompañado por el coordinador ejecutivo del organismo, Adolfo Quinodoz, la titular del Consejo General de Educación, Marta Landó, y la directora de Nivel Inicial de la provincia, Marta Muchiutti.



"Esta es la segunda apertura de sobres de una serie de licitaciones que tenemos planificadas para concluir los 14 jardines que se estaban llevando a cabo por Nación a través del Programa 3000 Jardines" explicó Richard, y continuó: "Hoy, por decisión del gobernador, la provincia ha llevado adelante las gestiones necesarias para poder terminar estas unidades que habían quedado paralizadas por el gobierno nacional".



De esta manera, el funcionario destacó la importancia de estas acciones que "a partir de la iniciativa de Gustavo Bordet, llevamos adelante un relevamiento para definir las tareas pendientes en cada jardín, y elaborar un proyecto que nos permite hoy licitar cada obra, y retomar las construcciones para cumplimentarlas".



Cabe destacar que si bien los fondos serán aportes nacionales, las gestiones para dar continuidad a las obras han sido llevadas adelante por el gobierno provincial, y el desarrollo del proceso, desde el relevamiento, proyectos, licitación y control de obras se llevará adelante desde la Provincia.



"El esquema de proceso de licitación es mediante renglones, es decir que las empresas pueden cotizar por cada una de las obras o por el total del proyecto" reveló el coordinador ejecutivo de la UEP, quien seguidamente profundizó en la explicación del procedimiento que "permite valorizar una por una las ofertas, y analizar el equilibrio entre la capacidad técnica y la propuesta económica".



En este marco, Quinodoz destacó que "bajo esta modalidad, podemos atender de manera más precisa los requerimientos técnicos y económicos que demanda cada una de las construcciones a finalizar, y adjudicar de manera diferenciada garantizando que las empresas que queden a cargo estén capacitadas para resolver las tareas".



"Es preciso mencionar que además, las unidades se encuentran equidistantes territorialmente, por lo que, como ya hemos visto con la empresa anterior, es de mayor dificultad que solo una firma pueda ejecutarlas todas juntas" añadió el funcionario.



A su momento, Landó manifestó: "La verdad que estamos muy contentos con la licitación, porque es un reclamo permanente de nuestros docentes, ya que estas obras han sido paralizadas entre un 60 u 80 por ciento de avance".



"Así que poder dar respuesta en estos momentos, a partir de un trabajo conjunto que hemos realizado por pedido de nuestro gobernador con el arquitecto Richard, nos pone muy contentos dar esta noticia a nuestros docentes y a la comunidad, y finalizar estos jardines" agregó la titular del CGE.



Por su parte, el diputado Rubén Vázquez agradeció a "Gustavo Bordet por llevar adelante estas obras que han sido abandonadas por el gobierno nacional", y luego hizo mención de la demanda que tiene la localidad de San Benito en relación a la educación de nivel inicial donde "para este año había un faltante de 60 a 70 bancos para los niños en edad de cursar el jardín".



"Un día más de trabajo importante para nuestro departamento, y que este gobierno tan sensible encabezado por Bordet gestionó para poder terminar estas obras" celebró su par, Ester González, y continuó: "Actualmente, en la ciudad de Feliciano, andaremos alrededor de los 100 alumnos que precisan esta obra para el nivel inicial".



Estuvieron presentes también la senadora provincial Miriam Espinoza, el senador provincial electo por el departamento de Paraná Juan Carlos Kloss, y el intendente electo por Feliciano, Damián Arévalo. Detalle de las obras El objeto del proyecto general es la terminación de las obras considerando que algunos de los trabajos ejecutados han sido afectados parcial o totalmente por la exposición a la intemperie y a las inclemencias del tiempo, atendiendo la particularidad de cada caso y el sistema constructivo en que se han planificado las unidades educativas.



De esta manera, para las tareas del jardín ubicado en San Benito, departamento Paraná, así como la unidad educativa en Colonia Adela, departamento Concordia, se deberá contemplar el prototipo de jardín previsto que incluye, en ambos casos, seis salas con sus correspondientes sanitarios, un salón de usos múltiples, áreas de gobierno, cocina, depósito y los patios institucional y de juegos.



En cuanto a las unidades educativas de Maciá, departamento Tala y San José de Feliciano, los trabajos deberán ejecutarse acorde al modelo de jardín que en estos casos prevé tres salas con sanitarios incluidos, SUM, cocina, depósito y patios.



Las construcciones han quedado paralizadas en porcentajes que van desde el 55 al 85 por ciento de evolución, por lo que demandarán plazos de ejecución de entre 90 a 180 días corridos dependiendo de las tareas que deban realizarse en cada uno de los jardines.



Las obras de terminación y completamiento no solo se circunscriben a los edificios propiamente dichos, sino a todas aquellas tareas que hayan quedado inconclusas (como por ejemplo instalaciones, solados, parquizados, cerramientos, cercos, etc.); o de aquellas que, por su estado de obsolescencia debido al tiempo transcurrido, deban ser reemplazadas y ejecutadas nuevamente de manera completa.



Las seis empresas oferentes fueron: Peterson Orlando, ByL S.A., Cemyc S.R.L., Flores Sandra Catalina, Verco S.A. y la firma Salinas Constructora.