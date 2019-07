Oro Verde festejará el aniversario de su fundación con una maratón

Una sexta edición de la carrera "Oro Verde Corre. 32° Aniversario del Municipio de Oro Verde" se llevará a cabo el sábado 20, desde las 15, largando desde el Centro Integrador Comunitario de la ciudad universitaria. Tendrá dos distancias: 5K (recreativa y juveniles) y 10 kilómetros (competitiva) por un circuito dentro de la planta urbana.La carrera, organizada por el área de Deportes del Municipio de Oro Verde, forma parte del calendario de AMAE (Asociación Master de Atletas Entrerrianos, 4ta. fecha) se realiza en el marco de los festejos por los 32 años de la creación del Municipio de Oro Verde. Tendrá como lugar de concentración (largada y llegada) calle Los Chañares 397, en el Centro Integrador Comunitario (CIC).Los interesados de las categorías competitivas podrán inscribirse a través de la página on line www.encarrera.com.ar/oroverde el costo es de 400 pesos (federados AMAE) y 500 pesos (Libres) se abonará en el momento de retirar los kits, ese mismo día desde las 13 hs. En el caso de las personas que corran la recreativa o caminen, se inscribirán también durante esa misma jornada, desde las 13 hs. y los primeros 50 corredores recibirán una remera. Cabe destacar que la carrera recreativa no tiene costo alguno."Los 5 kilómetros, serán para caminantes, aerobistas y vecinos de la ciudad (no competitiva), mientras que los juveniles hasta 15 años, y 17 a 19, ingresarán a una premiación especial y puntos para el Campeonato en la mencionada distancia", explicaron organizadores.Los atletas que se inscriban en los diez kilómetros, sumarán puntos para el Campeonato AMAE, corren en las tradicionales divisionales de 20 a 24 y cada cuatro años (25 a 29) y así sucesivamente hasta 75 años y más.Además, habrá premios del primero al quinto por cada divisional, premios en efectivo para los tres primeros de la clasificación general y premios extras para el cuarto y quinto de la general, respectivamente. Habrá medallas finisher a todos, más interesantes sorteos entre los protagonistas.