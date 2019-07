Kapanga será el número central en la Fiesta de la Colonización

A tres meses del evento más importante de la ciudad, la municipalidad de San José confirmó la grilla de los artistas centrales de la 34º Fiesta Nacional de la Colonización. Días pasados se dieron a conocer los números para el domingo, cuando luego del gran desfile evocativo que resaltará el rol de la mujer en la sociedad, actuarán El Bahiano y "El Indio" Lucio Rojas. Ahora se confirmaron los artistas principales para el escenario de la peña del día viernes y para la noche popular del sábado, ambas con entrada libre y gratuita.



Los Majestuosos del Chamamé se presentarán en el predio cubierto del multieventos para cerrar la noche de peñas el viernes 11 de octubre. El sábado, Kapanga será el número central del escenario mayor "Beltrán Moreira".



"Desde hace tiempo venimos trabajando sobre todo en lo que es la preparación del desfile, conformes con lo que se viene haciendo como siempre desde Cultura con el planteo del desfile y la elaboración de las carrozas" afirmó el secretario de Gobierno y Hacienda municipal, Carlos Becker.



Y agregó: "Estamos cerrando los números artísticos para el escenario, los más importantes de renombre nacional, y cerrando la grilla con grupos locales".



Al respecto, el funcionario adelantó que tanto el viernes para la noche de peñas con humor y folclore como el sábado popular, la entrada será gratuita.



"Hemos confirmado la participación de los Majestuosos del Chamamé para el cierre del viernes y trabajando sobre algunos grupos más, trabajaremos como siempre con la cooperadora del Instituto Comercial, estamos en la búsqueda de un humorista" señaló Becker.



Sin elección de la reina y el show de Kapanga

"Tendremos la novedad que el día sábado no estará la elección de la reina, haciéndonos eco de los pedidos de no continuar con eso, es de público conocimiento cuáles son las cuestiones, ojalá y en el futuro se pueda elegir algún varón o mujer que pueda representar a la ciudad" adelantó el secretario de gobierno y hacienda municipal.



Por último, el funcionario dijo: "Ya hemos estado hablando con el grupo local The Medio Kilo, también con La Power Band que hace unos años anduvo muy bien, y cerraremos con Kapanga que es el número nacional que hemos contratado" puntualizó Becker.



Kapanga



Con géneros como rock, ska, cumbia y cuarteto, Kapanga, formados hace treinta años, es un grupo que se ha ganado un lugar destacado en la escena musical argentina. Oriundos de Quilmes, Buenos Aires, y liderados por el vocalista Martín "Mono" Fabio, la banda suele ponerle ritmo, fiesta y alegría a cada presentación. Tienen grandes éxitos como El Mono Relojero, Ramón, Me Mata o Agujita de Oro.