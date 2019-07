Caballos criollos y Appaloosa se sumarán a la Expo Rural de Gualeguaychú

Una raza que se suma

Actividades para toda la familia

La Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG) informó que continúa con la organización de la "126º Exposición de Ganadería, Industria y Comercio y Expo Rural" que mantendrá los atractivos tradicionales como la variedad de stands, las exposiciones de aves y porcinos, los remates ganaderos, espectáculos artísticos, charlas técnicas y muestra de reproductores.A este abanico de por sí muy interesante, se sumará para este año la ya anunciada Exposición Nacional de ovinos de la raza Hampshire Down (conocidos vulgarmente como "caras negras"); el 8º Concurso de Vientres Bovinos; la Escuela de Alambradores y la participación de las Caballos Criollos y de la raza Appaloosa.Desde la SRG indicaron que "es una alegría que podamos contar nuevamente con los caballos criollos por todo lo que significan. Y para esta edición hemos podido sumar a la raza Appaloosa que significará otra muy particular atención. Ello sólo en cuanto a los equinos, ya que venimos generando atracciones de todo tipo y para todo público. Este año más que nunca la Expo será para el hombre de campo y para el vecino de la ciudad", destacaron.Un aspecto importante en los Appaloosa actuales es el de su pelaje llamado "pecoso". El fenómeno del color que distingue a los caballos pintados se encuentra en la base genética del caballo primitivo que existía desde la prehistoria.En 1938 se forma una asociación, el Appaloosa Horse Club, con el fin de conservar estos caballos casi extintos estableciendo un programa de mejora de la raza a través de cruzamiento con caballos Cuarto de Milla, Sangre Pura de Carrera y Árabe. Así obtuvieron el Appaloosa actual: un caballo colorido, noble, inteligente y versátil. Además de su colorido pelaje, estos caballos tienen otras tres características: en el hocico, alrededor de los ojos y en el área genital tienen piel moteada con áreas oscuras intercaladas con áreas rosadas; esclerótica blanca similar al ojo humano y cascos rayados verticalmente con líneas, principalmente en las patas oscuras.Según se informó desde la organización, las atracciones confirmadas hasta el momento, son:-Granja Demostrativa y Vivencial: se trata de uno de los espacios preferidos de los chicos donde se podrán encontrar distintas especies animales: aves, cerdos, terneros, cabritos, corderos y mucho más.-Escuela de Alambradores: con ejes teóricos y prácticos aborda principios fundamentales para un buen alambrado, herramientas necesarias para su construcción, normas de seguridad, mantenimiento, y otros bloques de gran aporte. Con cupos limitados.-Exposición Nacional del Hampshire Down, donde las mejores cabañas ovinas de la raza presentarán sus ejemplares.-8º Concurso de Vientres seleccionados de Rodeo General.-Escenario de nivel: artistas locales y de distintos puntos del país.-Patio de Comidas: la gastronomía presentará una atrayente variedad para todos los gustos, donde se podrán saborear los tradicionales platos criollos, comidas rápidas, picadas, cervezas artesanales, helados, entre otras exquisiteces en un espacio de sabores especialmente ambientado para disfrutar un buen momento:-Muestra ganadera: bovina y ovina.-Predio repleto de stands: industria metalmecánica, automotriz, agropecuaria, ganadera, de servicios, comercial, institucional, medios de comunicación, artesanía y fuerzas armadas y de seguridad, entretenimientos para los chicos; entre otros.