Desfile cívico-militar con la presencia de un héroe de Malvinas en Villaguay

Se realizó este martes 9 de Julio el tradicional desfile cívico-militar sobre avenida Alfonsín, en la localidad de Villaguay, para celebrar el 203 aniversario de la Declaración de la Independencia.En tanto, se destacó la presencia del héroe de Malvinas Oscar Poltronieri, único soldado conscripto vivo en recibir la máxima condecoración militar Argentina: la Cruz al Heroico Valor en Combate por su conducta en la llamada batalla del Monte de las Dos Hermanas. Siendo apenas un soldado recluta, decidió quedarse al pie de su ametralladora y posibilitar el repliegue de todo un pelotón argentino que estaba siendo atacado por los ingleses.Poltronieri fue declarado "visitante ilustre" en Villaguay, a través de un decreto que rubricó la intendente Claudia Monjo.Instituciones intermedias, agrupaciones tradicionalistas, clubes, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, vehículos blindados de los Regimientos de Caballería de Tanques 1 y de Infantería Mecanizada 5, unidades del Municipio y hasta dos aviones del Aero Club le dieron forma a la celebración organizada por la comuna de esa localidad.Fue precisamente la jefa comunal fue quien presidió los actos de este 9 de Julio y tuvo a su cargo las palabras alusivas, que subrayaron la importancia de la Declaración de la Independencia al comparar aquellos difíciles momentos con los actuales."A menudo, cuando nos referimos a los acontecimientos históricos, éstos suelen parecernos lejanos y distantes, sin embargo, al recordar las circunstancias que rodearon los sucesos de 1816, tal vez podamos encontrar puntos en común con nuestra realidad actual", señaló la presidente municipal.Y recordó que "en 1816, nuestro país no pasaba por un buen momento ni en lo económico, ni en lo político (...) Existían conflictos internos ya que no se llegaba a un consenso respecto al sistema político que se debía implementar".Destacó en ese punto que "pese a los desacuerdos e inconvenientes, los congresistas reunidos en la casa de Francisca Barzán de Laguna, actualmente la casa de Tucumán, respondieron afirmativamente con una aclamación cerrada a la propuesta de independizarse de los Reyes de España"."Destacar y recordar aquellos actos heroicos que nos forjaron como nación independiente y mantener vivo su recuerdo y sus historias es una responsabilidad muy importante que no debemos abandonar", resaltó.Asimismo, dijo que "gracias a nuestro pasado estamos hoy en un presente de nación soberana e independiente que tampoco debemos descuidar, el pasado es dónde reflejarnos para construir un mejor futuro. Su ejemplo debe inspirarnos a todos para encauzarnos en una senda de progreso, de país hermanado buscando el bien común"."Nuestros próceres, imaginaron y soñaron que esta tierra sería un mejor lugar para vivir y comenzaron a construir la Argentina. Por lo tanto, no caben dudas que debemos establecer como prioridad la unión de todos los argentinos, resaltando nuestros puntos en común, pero sabiendo que la unidad también está en la diversidad y que no hay nadie mejor que nosotros mismos para cambiar la difícil realidad que hoy vive nuestro país", subrayó.Por último, señaló que "si nuestros próceres pelearon y pudieron contra los ejércitos más poderosos y no contaban con mayores recursos, sino con una gran valentía y con un coraje inquebrantable y no descansaron hasta lograr la libertad como nación. Nosotros debemos construir una nueva independencia de los enemigos actuales, que son la pobreza, el olvido, la corrupción, la inseguridad, el retroceso en la salud, en la falta de educación, de oportunidades, de trabajo y de progreso".