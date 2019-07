La música, la danza y la gastronomía fueron protagonistas en la Peña del Litoral

Clima de peña

Yarungos

Panissa Trío

Bailarines al fogón

Contrapuntos musicales

Una nueva edición de la Peña del Litoral tuvo lugar en la sala Kuttel en el centro cultural provincial La Vieja Usina, en Paraná. Ricardo Panissa Trío y Yarungos del Litoral se presentaron de manera gratuita en un ciclo que cobra relevancia.La previa de la peña y sus intersticios musicales estuvieron especiados con la música de Dj Vermirando. La apertura del escenario estuvo a cargo del quinteto Yarungos del Litoral formado por Carmen Alday, Alejandro "Colores" Calvi, Tolato Trzuwskot, Sedil Toledo y Juan Zapata y culminó con la impecable actuación de Ricardo Panissa Trío compuesto por Panissa, Flavio Valdéz en guitarra, y Francisco González en bajo.La Peña del Litoral es una iniciativa gratuita que lleva adelante la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos.Los amantes de la música litoraleña le hicieron frente al intenso frío en la ciudad de Paraná para asistir a un encuentro donde no faltó la calidez humana. La sala estuvo repleta de familias, niños, parejas y grupos de amigos.Una multitud de mesas se reunieron dispuestas para el convite de unas deliciosas empanadas de pescado, verduras, de tipo criollas, acompañadas de vinos entrerrianos, cerveza y bebidas sin alcohol. Con un clima festivo se llevó a cabo una nueva edición de la Peña del Litoral.El quinteto Yarungos del Litoral fueron los primeros en subir al escenario. Ejecutaron canciones como "Alma Guaraní" de Ramona Galarza. "Alma guaraní... quietud de los naranjales. Alma guaraní... lamento de los yerbales", entonó Carmen Alday con todos los colores de su voz. En esa tesitura tampoco faltó el poeta del río Juan L. Ortíz con "Fuí al río"; allí Alday se lució en sus versos, acompañada por la vibrante percusión de Alejandro Colores Calvi.Consultado sobre su experiencia en la Peña del litoral como antesala del espectáculo de Ricardo Panissa Trío Calvi destacó, "esto es fabuloso, porque yo toco más afuera que en Paraná; si bien nos conocen a todos los músicos, tocar aquí en Paraná no es tan fácil porque no hay espacios. Que exista este espacio tan interesante como es la Peña del Litoral, generado la Secretaría de Turismo y Cultura es muy importante".Al comienzo de su recorrido musical, Ricardo Panissa destacó estar acompañado por dos entrerrianos y elogió a sus predecesores Yarungos Litoral.En formato de trío, Panissa recorrió un repertorio de música litoraleña, plagada de paisajes sensaciones y naturaleza donde no faltaron: "Gurí pescador" de Osiris Rodríguez Castillo, ejecutada por Ricardo Panissa en modo solista en el comienzo del espectáculo; "Posadeña linda" de Ramón Ayala, "Carta para una guaina pueblera" de Raúl Noguera, "Volver en guitarras" de Roberto Galarza entre otras bellas canciones.Flavio Valdéz, guitarrista de la ciudad de Paraná, que hace 15 años trabaja musicalmente con Ricardo Panissa consultado acerca de la exploración musical en ritmos litoraleños ejecutados con instrumentos de cuerdas dijo, "hemos pasado por un montón de repertorios. Este es un repertorio muy específico que abordamos para estos momentos, también transcurrimos por otros géneros musicales como el jazz, el tango el folklore y la música latinoamericana. Es muy lindo y la característica más importante que tiene es la personalidad de Ricardo que es un músico muy auténtico, que tiene esa regla de armonía¨.Francisco González bajista invitado del Ricardo Panissa Trío, oriundo de Concordia, se mostró muy feliz de ser músico invitado en el Ricardo Panissa Trío y destacó la presencia del Negro Aguirre que acompañó durante la noche. González desconocía el ciclo Peña del Litoral de la que se enteró por colegas músicos y puso en relieve la calidad de músicos nacionales e internacionales que han transcurrido en el ciclo.En el ameno transcurrir de la peña una pareja se animó a dibujar unos pasos en la pista. Alicia de 69 años y Rubén de 62. Ambos hablaron en torno a su experiencia con la danza: "Nosotros bailamos folklore, nos encanta la música del litoral, aunque no baile nadie nosotros nos mandamos", relató Alicia entre risas divertidas. Los bailarines indicaron que era la primera vez que concurren a la Peña del Litoral."Bailamos porque nos gusta, no somos profesores ni nada por el estilo, es algo que sentimos, el corazón del litoral se siente acá esa es la esencia", dijo Rubén.Dj Vermirando consultado acerca de la selección musical que acompaña los distintos momentos en la Peña del Litoral explicó: "se trata de generar un contrapunto, si hay canción con letra que mi pista sea instrumental; y si los artistas en el escenario hacen música instrumental pongo canciones. En todos los casos intento seleccionar artistas del litoral, de las distintas provincias que forman parte de la región mesopotámica incluyendo a Santa Fe, Chaco y Formosa y algo de Paraguay también. Suelo pasar autores contemporáneos, con composiciones no tan tradicionales, o por ahí no de géneros puros sino también de fusiones".