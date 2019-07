Jubilados marcharán a la sede de PAMI en Gualeguaychú

Desde el CAAMAM (Consejo Asesor de Adultos Mayores Municipal) organizan una nueva marcha para visibilizar lo que sucede en Gualeguaychú con la atención médica de las personas mayores y la falta de respuestas de la empresa Nativus, contratada por PAMI."Seguimos igual que hace dos años, el módulo 6 está cortado. Apelamos a la justicia y nos dicen que debemos reclamar en modo individual, que cada uno haga su reclamo en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay", apuntó responsable del área municipal de la Tercera Edad de Gualeguaychú, Víctor Lapido, al tiempo que apuntó: "Es una estrategia perversa del gobierno nacional, que apunta al desgaste y que la gente se arregle como puede"."Es muy fácil tener déficit cero cuando los adultos se pagan sus estudios y atenciones, hay abuelos que hacen rifas o pollos para juntar la plata para hacerse un estudio", agregó.Lapido dijo también que "Nativus es una empresa fundada por Casinotti que es el actual interventor del PAMI. Casualidad, renunció un día antes de asumir en su gestión. Vienen médicos de Buenos Aires y atienden solo una vez por semana para 14.000 beneficiarios en Gualeguaychú más los del departamento, imposible que no se haga un cuello de botella que no todos pueden esperar y los estudios que no pueden hacerse acá y deben trasladarse a otras ciudades lo que afecta a su calidad de vida", expresó con indignación."Gualeguaychú ha naturalizado el maltrato y destrato a nuestros adultos mayores, se nos están muriendo los viejos y no reaccionamos como por ejemplo cuando se saca la cuchita de un perro de algún lugar. No está en la agenda pública, no les preocupa el tema. Estamos en la cultura del descarte, acá hay un Estado nacional que no acciona y una sociedad que no reacciona", reprochó el responsable del área municipal de la Tercera Edad de Gualeguaychú.Por último y en referencia a la nueva marcha que se está organizando, anticipó: "No vamos a ser cómplices del silencio ni del maltrato y el destrato, por eso vamos a hacer la quinta marcha del dolor, dolor porque nos duele lo que está pasando y dolor porque no le importa a la gente ni a los funcionarios. Si de los 14.000beneficiarios fueran 1.400 y se quedaran ahí en el PAMI dos días, seguro lo resuelven. Ellos se manejan con los números y consideran un mal menor el problema de Gualgueguaychú".