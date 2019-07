Promueven nuevos circuitos de Ecoturismo en Entre Ríos

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, impulsa el programa Cuidadores de la Casa Común mediante el cual se lleva adelante un proyecto de turismo comunitario que impulsa circuitos de Ecoturismo en diversas localidades, con el fin de poner en valor los espacios verdes en territorio, cuidar el medioambiente y preservar la flora y fauna local, además de proporcionar una salida laboral sustentable a aquellos jóvenes en condición de vulnerabilidad económica.



Acerca de esta iniciativa, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, manifestó: "Este programa funciona porque está integrado por jóvenes que están convencidos de que pueden transformar sus vidas, mejorar su comunidad y cuidar el medio ambiente, porque Cuidadores de la Casa Común cobra sentido cuando no pensamos únicamente en el proyecto de trabajo de cada uno, sino cuando podemos ver el impacto que esto tiene en nuestra comunidad. Nosotros tenemos que aportar a una buena convivencia, saber lo que le pasa a mi vecino y ser solidario. Estamos convencidos de que si entre todos nos comprometemos podemos construir una casa común más digna y que nos contenga a todos".



De esta manera, actualmente funcionan dos circuitos de Ecoturismo en la localidad de Paraná y de Victoria, pero se está trabajando para que en un corto lapso de tiempo, puedan inaugurarse en las localidades de Santa Elena del departamento La Paz, y en Gualeguaychú.



A este respecto, una de las coordinadoras de la propuesta, Soledad Ferreira, explicó: "Esto se implementa en algunas de las localidades donde se encuentra el programa Cuidadores de la Casa Común, queremos construir otra forma de hacer turismo, que tenga que ver con las comunidades, que sean ellas quienes decidan qué y cómo contar, como mostrarse y dar diferentes servicios. Cada localidad tiene sus particularidades porque hay que salir y despegarse del turismo comercial, tiene que ver con la forma de vivir, de ser, con el patrimonio cultural y ambiental".



En la capital provincial, jóvenes integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común junto a la organización Eco Urbano y Baqueanos del Río, generaron un proyecto ambiental denominado Humedales del Río Paraná, el mismo está ubicado en el Barrio San Martín y cuenta con un itinerario orientado al reconocimiento de la bio-diversidad de la zona, la flora y fauna autóctona, el avistaje de aves, las lagunas y cavas, además de poder disfrutar de productos gastronómicos locales hechos por los propios cuidadores.



En este sentido, uno de los primeros en sumarse a este proyecto, fue el baqueano del Río Luis Romero, quien detalló: "El Ministerio de Desarrollo Social me invitó a participar hace unos años, al comienzo del programa Cuidadores de la Casa Común con el fin de concientizar y sensibilizar a los jóvenes que participan de Cuidadores de los temas ambientales, asi que pasamos directamente a trabajar sobre el territorio y a conocerlo de tal manera que uno pueda ser consciente de lo que está trabajando. Por eso, es en los humedales del río Paraná que estamos llevando a cabo un emprendimiento de turismo comunitario donde podemos descubrir la naturaleza, es una belleza imponente y frágil, que deja sorprendido a la gente que nos visita, porque se expresa con sus lagunas, su vegetación, su flora y su fauna. Nosotros queremos transformar una realidad, estamos soñando un proyecto de turismo comunitario que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos de Paraná".



Asimismo, en la localidad de Victoria, se lleva a cabo un recorrido histórico de ecoturismo en el Barrio Quinto Cuartel, con avistaje de aves y de plantas nativas por la costa. Los guías, integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común, conocen el territorio de las islas y costa de la Cuenca Sur del Río de la Plata ? Río Paraná y brindan información al respecto a los turistas, y, paralelamente protegen los cursos de agua.



Una de las integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común, que participa del proyecto, es la joven Verónica de la localidad de Victoria: "Empezamos con turismo comunitario hace un año, con el objetivo de revalorizar nuestro barrio, el Quinto Cuartel, mostrando todo lo que es la historia y también lo que tiene que ver con la naturaleza que tiene el barrio".



En la localidad de Santa Elena, del departamento La Paz, se están delineando los circuitos en base a la historia del frigorífico y la pesca artesanal; en este sentido, María, que es parte de los Cuidadores de la localidad, contó cómo se está desarrollando la iniciativa en su comunidad: "Este es el tercer año que estamos con Cuidadores, pero recién este año comenzamos con turismo comunitario, es algo nuevo para nosotros, hay muchos lugares que no se conocían y ya estuvimos viendo varios para hacer el circuito, nos encontramos con muchas cosas que desconocíamos, está muy bueno y es muy interesante. Hace meses que estamos funcionando y preparando todo, creemos que el mes que viene, en agosto, podremos empezar con los circuitos con gente que vendrá a recorrer y visitarnos".



De igual manera en Gualeguaychú, los jóvenes Cuidadores de la Casa Común se encuentran trabajando para delinear un circuito turístico ecológico basado en los caminos del Gualeyán y el arroyo Las Moras. En ese sentido, uno de los talleristas de turismo comunitario, Federico, explicó: "La idea de este proyecto es poder incorporar que no existe el turismo comunitario sin la comunidad, porque es la comunidad la que se organiza para poder desarrollar la actividad. Nuestra matriz es la idea de que con nuestra presencia podemos ocupar un espacio, darle movilidad a los diferentes lugares de los barrios de dónde venimos, y mostrar una forma de hacer turismo alternativa a las que se conocen al día de hoy".



Para finalizar, Ferreira, destacó la importancia del tendido de redes en turismo comunitario: "Estamos trabajando en Victoria, Paraná, Santa Elena y Gualeguaychú, siempre hay condimentos ambientales, culturales que se van cruzando, un peso de la historia que todos queremos reflotar, porque si la comunidad misma no las rescata, otros no lo va a hacer, entonces sobre eso es que trabajamos fuertemente desde este turismo comunitario".



Sobre el programa



Cuidadores se implementa en diversas localidades de Entre Ríos, tales como Paraná, Villaguay, Victoria, Cerrito, Santa Elena, Gualeguaychú y Concordia, y comenzó a aplicarse en 2016 como experiencia piloto a partir de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, en la que se realiza un llamado a los gobiernos y a los jóvenes a trabajar por el cuidado de la naturaleza, generando proyectos productivos que permitan un trabajo digno.



En este marco, los jóvenes que participan de la propuesta llevan adelante distintos rubros laborales como reciclado, gastronomía, peluquería, trabajos con telas y carpintería, entre otros.



Este programa promueve el proceso de inserción socio-laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindando capacitación, acompañamiento y contención para la realización de proyectos laborales sustentables. Los principales objetivos que persigue son el desarrollo personal, la construcción de lazos comunitarios y el cuidado del planeta.