Entregaron una ambulancia al hospital de Bovril

En un acto presidido por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, la provincia hizo entrega de una ambulancia cero kilómetro al hospital San Miguel, de Bovril. La actividad formal se celebró en la puerta del establecimiento sanitario y contó con la presencia del intendente Alfredo Blochinger, así como del senador departamental de La Paz, Aldo Ballestena (FPV).



En la oportunidad la ministra de Salud, Sonia Velázquez afirmó: "El compromiso de fortalecer la red de traslados, asumido por el gobernador Gustavo Bordet, es una realidad que optimiza el acceso a la salud en cada departamento de la provincia. Esto fue posible, en dos etapas, con la adquisición de 40 unidades de traslado de distinto nivel de complejidad. De esta manera se garantiza, a partir de la racionalización de recursos, la ejecución del Plan Estratégico de Salud".



La titular de la cartera sanitaria destacó la decisión política del gobernador, "que se manifiesta en un Estado presente para garantizar el acceso a la salud; como también en el esfuerzo mancomunado que nos ha pedido que desarrollemos, no solamente trabajando en red con los distintos hospitales y centros de salud, sino también de poder articular en conjunto la salud provincial y las jurisdicciones locales, integrando las políticas públicas del municipio a la red provincial".



Finalmente Velázquez resaltó el compromiso del personal que compone la institución: "Todos y cada uno, desde su trabajo silencioso pero sin pausa, son quienes sostienen un hospital que está abierto los 365 días del año; por ejemplo ahora: mientras la mayoría de las personas se prepara para el receso invernal, el hospital se fortalece y prepara para sostener la campaña de inverno", ilustró la ministra.



Al recibir el vehículo, la directora de la institución, Romina Giménez, declaró: "El recurso de la ambulancia es totalmente imprescindible para nosotros que estamos en lo profundo de Entre Ríos y alejados; hay que tener en cuenta que se trabaja mucho con las zonas rurales, y además de la comunidad de Bovril atendemos a pacientes de Colonia Avigdor y las localidades aledañas", completó Giménez.



La profesional agregó que dado que se trata de un establecimiento sanitario que se encuentra a 150 kilómetros de los hospitales de referencia en Paraná, resulta "fundamental poder contar con una unidad de traslado de estas características para poder realizar las derivaciones como corresponden".



En este sentido, Giménez explicó que el nosocomio ya contaba con otros dos vehículos de baja complejidad: uno del año 2006 y otro del 2009 (que fue convertido a 4x4 para facilitar su acceso a las zonas rurales). "Tenemos días en los que se hace una derivación, como también otros en los que deben salir cuatro veces, así que es un recurso totalmente imprescindible para que nuestro hospital pueda dar respuesta a la comunidad".



En tanto el senador departamental Aldo Ballestena (FPV), sostuvo: "Después de años que venimos trabajando y gestionando se dio este vehículo que va a ser de mucha utilidad para toda la comunidad" y enseguida referenció: "Esto trae tranquilidad a la directora, al cuerpo de profesionales, a los enfermeros e incluso al personal de maestranza así como a los habitantes de que se va a poder llegar con mayor celeridad, ante un enfermo o en caso de un accidente, a centros de mayor complejidad como son los ubicados en Paraná o Concordia".



Luego el legislador agradeció "al gobernador Bordet por tener la decisión política de acompañar los pedidos el departamento La Paz; a la ministra Velázquez y su equipo por el diálogo permanente entendiendo que los temas de salud no esperan por lo que en esto trabajamos en red; y al intendente Blochinger quien colabora, cuando lo necesitamos, con las cuestiones del hospital".



Por su parte, el intendente de Bovril, Alfredo Blochinger, manifestó: "Que llegue la ministra para hacer entrega de una ambulancia nueva a nuestra localidad es un hecho trascendental, que nos llena de alegría y agradecemos. Además, con esta visita se abren muchas expectativas de todo lo que se pueda trabajar interinstitucionalmente".



En tal sentido precisó: "Desde el municipio siempre articulamos acciones con las autoridades del nosocomio provincial, y en nuestra gestión hemos creado un centro de salud municipal con el cual pretendemos seguir profundizando este abordaje conjunto, no sólo en vacunación, servicios médicos y emergencias, sino también con trabajos de campo con una fuerte impronta en lo que es la prevención y la promoción de la salud".



Cabe citar que por la cartera sanitaria también estuvo la directora General de Hospitales, Karina Muñoz, junto a otros integrantes del equipo de Salud.



Finalmente, para dar cierre al acto protocolar, el padre Pablo Ortiz ofició la bendición de la ambulancia. Características del vehículo La ambulancia es de las denominadas de baja complejidad, tipo furgón integral, marca Ford en su versión Transit con techo elevado. Dispone de portón corredizo lateral y dos puertas traseras, tipo libro, con vidrios de fabricación en serie y equipadas con tecnología de punta. Tienen motor turbo diesel de 2,2 litros y 125 CV de potencia, con aire acondicionado, sistema de seguridad ABS, control de estabilidad y de tracción.



Además está equipada con panel central de oxígenoterapia fijo con dos tubos de oxígeno de 2m³ y dos tubos de oxígeno de 0,415m³; camilla de aluminio con patas rebatibles; silla de ruedas plegable; tablas larga y corta de inmovilización traslúcida a Rayos X; chaleco de extricación adulto/pediátrico; set de seis collares con orificio traqueal y traslúcidos a Rayos X; un juego de férulas inflables; unidad de succión portátil eléctrica; tensiómetro portátil y de pared; estetoscopio; oftalmoscopio y elementos para test rápidos de glucosa en sangre completo. Acerca de la institución



La directora precisó que el hospital San Miguel dispone de 30 camas de internación, y cuenta con servicios de pediatría, clínica, maternidad, kinesiología, oftalmología, cardiología, neurología, traumatología, odontología, psiquiatría, psicología, psicopedagogía, ginecología, cirugía y ecografía. La institución, en la que trabajan unas 150 personas, atiende un promedio de 3.000 consultas cada mes. Unidades entregadas Cabe recordar que, de las 20 unidades de baja complejidad correspondientes a la segunda compra, ya se habían entregado 18 previamente:



En la ciudad de Paraná recibieron móviles los centros regionales de referencia "Dr. Gerardo Domagk", "Dr. Arturo Oñativia" y "Dr. Ramón Carrillo". En tanto que en el departamento Paraná se dotó de unidades cero kilómetro a la municipalidad de Oro Verde, al centro de salud Colonia Avellaneda de la localidad homónima, y a los hospitales Castilla Mira (Viale), Brage Villar (Hasenkamp) y Joseph Lister (Seguí).



En el departamento Gualeguaychú se entregaron unidades de traslado a los hospitales "Manuel Belgrano" (Urdinarrain) y "San Isidro Labrador" (Larroque); como también al centro de salud "Dr. Carlos Artusi" (Pueblo Belgrano). Por su parte en el departamento Colón recibieron vehículos los hospitales "Chacabuco" (Arroyo Barú) y "San José" (Villa San José); en tanto que el servicio de emergencias subcabecera Concordia recibió dos unidades.



Además, se entregaron ambulancias a los hospitales "Nuestra Señora de Luján" (Ramírez, departamento Diamante); "María Eva Duarte de Perón" (General Campos, departamento San Salvador) y "Falucho" (Maciá, departamento Tala).