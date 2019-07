Con un homenaje a los fundadores, San José celebró su 162º aniversario

Foto 1/2 Foto 2/2

"Esta Colonia singular se constituyó con hombres amantes de la libertad, y acostumbrados al encuentro diario con un trabajo duro, responsable y generoso de optimismo sobre algo que no dudaban ni por un instante: la fe en un luminoso futuro para ellos, sus descendientes y país de adopción".



Con palabras extraídas de las obras del Profesor Héctor "Tito" Guionet, fallecido recientemente, se realizó el acto central por el 2 de julio en la plaza Urquiza de San José, conmemorando los 162 años de la fundación. Durante toda la ceremonia se compartieron fragmentos de los trabajos de Guionet, a modo de homenaje a quien dedicó gran parte de su vida a la ciudad, dejando un importante legado educativo y cultural. También se lo incluyó en el minuto de silencio para recordarlo junto a los fundadores.



Minutos antes en la Cruz Mayor del Cementerio local se depositaron ofrendas florales de la municipalidad y del Centro Valesano.



Ya en la plaza, junto a las instituciones educativas y sociales de la ciudad, autoridades y vecinos, se realizó el acto oficial.



Se cantaron el Himno Nacional y la Marcha a Entre Ríos, y hubo invocaciones religiosas. Luego fue el turno del mensaje de Gabriel Truffa, a cargo de la intendencia municipal de San José. Un momento destacado fue la canción "Mi querido San José" un aporte de cultura con letra y música de Norma Etcheveste y arreglos de Fernando Follonier. Alumnos y docente de los talleres culturales también interpretaron el cumpleaños, cerrando la jornada con algunas canciones populares.



"Mucho se ha hablado y sabemos, sobre los valores que nos han dejado nuestros abuelos, tales como la perseverancia, el tesón, la espiritualidad, la aceptación, la gratitud y el arraigo a su nueva tierra" dijo Gabriel Truffa en su mensaje.



"Su llegada a éstas tierras, no fue un simple hecho histórico, sino que fue trascendental para esa época y hasta el día de hoy, seguimos beneficiándonos con la decisión y acciones de aquellas familias y el General Urquiza. Tomar dimensión de aquella epopeya nos hace reconocer y agradecer el esfuerzo de aquellos inmigrantes" expresó Truffa, a cargo de la intendencia municipal.



Añadió en ese sentido: "Es una obligación para nosotros, saber que no ha sido fácil para ese puñado de valesanos, saboyanos y piamonteses, despedirse para siempre de su familia original europea, permitiéndoles seguir subsistiendo a quienes quedaron en esas tierras desgarradas por la miseria de la Europa de mediados de Siglo XIX; tampoco lo ha sido desprenderse de sus bienes familiares, su paisaje montañoso, sus afectos".



Para el futuro



En otro tramo expresó: "Es nuestra labor por éstos días, continuar el desarrollo de éstas actividades, pero haciéndolo de manera responsable con el ambiente, manteniendo nuestros entornos saludables, asegurándole a nuestros futuros habitantes no solo sustentabilidad, sino también sostenibilidad" dijo Truffa.



Y agregó en la misma línea: "que nuestros arroyos y río, se mantengan sanos y que nuestras producciones agrícolas sean prácticas saludables y responsables; y aseguren el bienestar de la población, de las demás producciones y actividades que en nuestras generosas tierras se desarrollan".



"No tengo dudas que lo podemos hacer, y que como autoridades y sociedad sanjosesina, al evocar el esfuerzo, visión y determinación de nuestros antepasados, también podemos continuar su obra pensando en las generaciones futuras, siendo respetuosos y responsables en las pequeñas cosas; y en cada acto que involucre a nuestro prójimo, a nuestro ambiente, o el bienestar social de la comunidad entera. Que así sea" concluyó Gabriel Truffa.



Almuerzo popular



El próximo domingo 7 de julio seguirán los festejos por el cumpleaños de la ciudad, con un gran almuerzo popular en el predio cubierto del multieventos. Comenzará a las 10 de la mañana y habrá comidas típicas, campeonatos de truco, juegos de mesa, kermese y música en vivo. Participan las instituciones de la ciudad.