Gualeguaychú presentó el 11° Torneo de Pesca de Pejerrey

La competencia se desarrollará de 9 a 15 hs, partiendo desde la costanera de la ciudad, sobre el río Gualeguaychú hacia el río Uruguay. Repartirá un valor aproximado de 450.000 pesos en premios, sorteando una lancha entre los participantes.El presidente del Consejo Mixto de Turismo de Gualeguaychú, Gastón Irazusta, dijo en el lanzamiento: "Invitamos a todos a que se acerquen al torneo y también puedan disfrutar de todos los atractivos que ofrece nuestra ciudad, como los complejos termales, el Museo de Carnaval y las áreas naturales que tenemos". A ellos sumó la realización de la segunda edición de la Expo Chef del 19 al 21 de julio para cerrar las vacaciones.Por su parte, el director de Turismo Alternativo de la provincia, Mario D Andrea, expresó que "desde la Secretaría de Turismo y Cultura queremos invitar a que el turista que venga y vaya a visitar de Gualeguaychú disfrute de lo que es la pesca deportiva y el magnífico río Uruguay. Hace ya varios años se viene organizando esta fiesta por eso que desde la Secretaría es muy importante darles el respaldo y acompañamiento porque ponen en valor algo muy importante como es la pesca deportiva."El director General de Planeamiento y Gestión Turística, Alejandro Richardet, sostuvo que "la pesca deportiva es un producto turístico pero también es una gran fiesta lo que ellos están organizando y llevando adelante. Aprovecho para enviar el saludo y apoyo de nuestra secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, y de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, que están acompañando cada una de estas actividades que tienen que ver con el desarrollo turístico de la localidad pero también sabemos que el turismo genera riquezas, mueve dinero en la comunidad y en toda la provincia así que le deseamos muchos éxitos para el domingo 7 de julio donde no nos cabe duda que será una gran fiesta".Al finalizar, el organizador del Torneo, Marcelo Flenche, manifestó "la idea es que los pescadores no sólo disfruten del torneo sino que aquellos que tengan la posibilidad de entrar entre los 10 primeros se lleven buenos premios, como es el caso de la lancha, que la hacemos por sorteo en este caso así que todos tienen la posibilidad de ganársela, y después entregamos un bote seguidor 360 a la pieza mayor mas lo que es camperas equipo de pesca y accesorios náuticos, segundo, tercero y cuarto tienen un canobote como premio, la cantidad de premio es grande y atractiva, luego se hacemos una cena show de premiación con asado con cuero, bandas en vivo, show de batucada como es la tradición de Gualeguaychú al ser la Capital del Carnaval no puede faltar batucada y pasista en la gran cena de cierre del torneo".Inscripciones: 2.300 pesos por pescador, menores: 1200 pesos (Incluye Cena Show - asado con cuero). Por mayor información: mflenche@gmail.com (03446)15505449. Empresas javier.expoline@gmail.com (011) 1154610871. Organizadores: Javier Wein - Marcelo Flenche.