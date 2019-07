Cronograma de actividades para la Fiesta de la Conservación del Suelo

Como todos los años Aldea Santa María, ubicada al norte del departamento Paraná, prepara la 28° Edición de la Fiesta de la Conservación del Suelo. Campo en Acción se comunicó con uno de los organizadores Claudio Hergenreder, quien contó que "la fiesta comenzó en 1990, tuvo un par de interrupciones por distintos motivos, pero ya estamos en la edición n°28".



"Esto surge por la preocupación de unos jóvenes al ver la degradación que se producía en los suelos de la provincia que se caracterizan por tener lomadas y cuchillas y el sistema de laboreo de esa época y la roturación de suelos con las precipitaciones se llevaba la capa fértil de los suelos", dijo.



"Preocupados por eso, junto al INTA decidieron aplicar el uso de terrazas para frenar la erosión hídrica que era el factor que estaba diezmando los campos. Si eso no se hubiera hecho no habría hoy productores en la zona", manifestó.



"De esta manera en el ´70 comienzan a realizarse las primeras terrazas. Luego se llega a la Ley de Suelos de la provincia que se declara área obligatoria de conservación la Aldea", remarcó.



"A pesar que ha sido un ejemplo en la provincia, hoy en día hay cientos de productores que no están convencidos de las terrazas. Además hoy la política de conservación de suelo no se aplica en la provincia por eso hacemos un llamado a los legisladores para que se preocupen por volver a reactivar esto, es un bien no solo para el ambiente sino para la economía de la provincia", señaló. Cronograma de actividades "Ante todo teníamos preparado una charla a cargo de Juan Pablo Arroyo, pero por causas personales no puede hacerse presente. Queda suspendida para más adelante", dijo.



"El próximo 4 de julio se realizará la jornada educativa de la que participarán más de 20 escuelas de Chaco y Santa Fe. En esa jornada los estudiantes salen en grupo a campo donde realizan actividades organizadas con la colaboración del INTA y la facultad de agropecuarias. El año pasado se realizó una serie de experimentos con los suelos y este año lo volvemos a repetir", indicó.



"Se brindará un almuerzo y más tarde presentaran las conclusiones de las actividades en el acto central ante las autoridades presentes", comentó.



