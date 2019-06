El hospital de Gualeguaychú montará dos postas respiratorias

A demanda directa

Preparados para el frío

El Hospital Centenario de Gualeguaychú comunicó que ampliará el Servicio de Pediatría para atender la demanda durante la campaña de invierno mediante la incorporación de un consultorio especial con una posta respiratoria.Así se determinó en una reunión realizada entre el director Hugo Gorla, el jefe de Residentes y coordinador de Consultorios, Diego Ortolano, el servicio de Pediatría y los integrantes de las aéreas de Guardia, Farmacia, Contabilidad y Enfermería.Gorla precisó que la estadística indica que "los consultorios externos han consolidado las atenciones y ya están al nivel de la Guardia. Cada día, hay unas 120 atenciones en la guardia pediátrica pero los fines de semana esa cifra se duplica. En mayo, fueron más de 2200 los pacientes pediátricos y, en junio, ya duplicamos las atenciones respiratorias del mes pasado".El director valoró que "las postas específicas dan resultado porque organizan el trabajo, bajan las atenciones en la Guardia y genera una respuesta más eficaz para los pacientes. Así estamos más preparados para la llegada del frio".Una posta respiratoria funcionará durante el invierno y de lunes a viernes, para casos de gripes, influenza, bronquiolitis y neumonías con un consultorio dotado de instrumental en la Unidad Bicentenario. La otra estará en la Guardia del Centenario.Gorla aseguró que el hospital afrontará con recursos humanos y fondos propios su instalación, mientras que la demanda del fin de semana se cubrirá con los médicos de Guardia. A su vez, desde Farmacia se garantizó la provisión de medicamentos y aerocámaras para los tratamientos eventuales o crónicos.El pediatra Federico Gini Cambaceres puntualizó que "cada año en la época invernal aumenta la demanda de consulta en menores de 2 años por bronquiolitis y en mayores por neumonías, infecciones o bronquitis, etc. La idea es dar una respuesta reduciendo la espera y creando un consultorio específico de seguimiento en un horario amplio. La atención respiratoria será de 8 a 12 y se mantienen las especialidades de 8 a 17 en los consultorios externos", detalló.Gini Cambaceres expuso que "cuando antes se atiende un paciente respiratorio mejor es su evolución y se reduce el riesgo de internación, sobre todo en los niños de pocos meses de vida o prematuros". A dicha posta "podrán venir la veces que sea necesario para los controles, sin pasar por la Guardia y serán atendidos sin demoras ni turnos. Será a demanda directa".Por su parte, Diego Ortolano sostuvo que el Centenario se anticipó a un eventual incremento de las afecciones del invierno. "Ante situaciones emergentes, como la llegada del frío, se elaboran estrategias con recursos genuinos del hospital para reforzar y brindar mayor atención. En este caso, frente a un potencial repique de las enfermedades respiratorias típica de esta época, nos reunimos con todo el equipo médico y determinamos ampliar los servicios como soporte a la Guardia".En el Bicentenario, durante el horario de la mañana, habrá un consultorio de control para pacientes que hayan pasado por la Guardia o quienes no requieran una internación. "La meta también es descomprimir la cantidad de gente que asiste en invierno a la Guardia y tener un espacio donde enseñar a los padres cómo realizar correctamente el tratamiento", amplió el médico."El nivel de enfermedades respiratorias se ha mantenido estable en junio, pero no se puede actuar cuando los acontecimientos ya se produjeron, por eso, siempre nuestra política es la prevención. Ya nos planteamos cómo dar una respuesta certera a la demanda de la comunidad", subrayó Diego Ortolano respecto de las postas.