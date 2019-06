Asumió el Concejo Deliberante Estudiantil 2019 de San José

Foto 1/2 Foto 2/2

Desde el año 2013, los adolescentes sanjosesinos cuentan con un espacio de debate para proponer alternativas que muchas veces se concretaron en Ordenanzas para volcarlas a la comunidad. Entre otros, se realizaron espacios públicos o distintas campañas de promoción. En este marco, el jueves 27 de junio tuvo lugar en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San José, el acto de asunción del grupo de ediles estudiantiles de este 2019.



Fue encabezado por la intendente, Irma Monjo, quien instó a los jóvenes a que aprovechen el espacio de debate, y por el viceintendente, Gabriel Truffa. Participaron además funcionarios y concejales, como así también directivos, docentes asesores y familiares. Luego de tomar Truffa juramento al presidente del cuerpo estudiantil, el joven hizo lo propio con sus pares.



Irma Monjo saludó a los jóvenes "en estos primeros pasos de lo que es una vida política, comprometerse con la sociedad, con sus pares, con su colegio, con su club, con su barrio, hace que este bichito de la política pique" indicó la intendente de San José.



Y agregó: "Ser concejal implica muchísimas responsabilidad, no es una tarea que se puede tomar livianamente ni superficialmente, esta responsabilidad es ser honestos primero con nosotros mismos y con sus pares y con aquellos a quienes vamos a legislar", aseveró.



También dijo que "tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y en lo que queremos, cuando lo que queremos y en lo que estamos convencidos es un beneficio para toda la comunidad".



"La mirada del joven, de toda la problemática que tiene una ciudad, es distinta, porque están viviendo una etapa distinta que la nuestra, por ahí, cosas que las vimos cuando fuimos jóvenes, no tuvimos la posibilidad de plantearla, hoy si, ustedes sí, no desaprovechen esta oportunidad que se les da", subrayó Monjo.



El flamante Presidente del Concejo Deliberante Estudiantil, Enzo Tournour, agradeció a las autoridades, tutores, profesores e institución por el apoyo recibido como así también el asesoramiento de los concejales. La vicepresidencia primera del cuerpo legislativo recayó en Milagros Maquiavelo y Sofía Leguiza fue designada como secretaria.



"a mis colegas concejales, muchísimas gracias por elegirme a mí para ocupar este rol, y les prometo que haré lo mejor para cumplir con mis responsabilidades y para hacer de esta experiencia que es el Concejo Estudiantil, lo más llevadera posible", afirmó Enzo Tournour.



"Espero que todos la pasemos bien, aprendamos nuevas cosas y ver si podemos lograr que algún proyecto sea sancionado", añadió el joven.



Aporte fundamental



En su último año como presidente del presidente del Honorable Concejo Deliberante de San José, Gabriel Truffa pronunció un discurso en el que destacó: "año a año para nuestro Concejo Deliberante es fundamental el aporte que se hace desde el Concejo Estudiantil".



"Si bien son muchos los proyectos que ingresan formalmente, y a veces no todos son los que son llevados adelante, sin duda en cada idea o proyecto que los jóvenes presentan generan también nuevas chispas, nuevas ideas en los concejales de turno" remarcó el viceintendente de San José.



Truffa dijo además que "esta tarea no es más que una herramienta para la democracia, en que los jóvenes de nuestra comunidad vivencien desde temprana edad lo que es una tarea parlamentaria a nivel municipal" puntualizó.



Quienes lo integran



Los ocho bloques son Nº 1 "La Uno por un Sanjo Mejor" de la Escuela Nº 1 "Colonia San José" integrado por los concejales estudiantiles Rocío Avecedo, Damaris Robin, Bianca Ramos y Florencia Vásquez.



Bloque Nº 2 "La Esmeralda" de la Escuela Secundaria Nº 6 "Esmeralda Bertelli" de El Brillante que integran Thiago Pastorini, Camila Buriano, Arnaldo Ortiz y Élida Ríos.



Bloque Nº 3 "Jóvenes Técnicos" de la Escuela Técnica Nº 6 "Juan Francisco Antonio Forclaz" conformado por Enzo Tournour, José Luis Gigena, Erika Caligari y Santiago Lobo.



Bloque Nº 4 "Jóvenes en Acción" del Colegio Niño Jesús constituido por Emanuel Ramírez, Rocío Canali, Juan Pablo Creppy y Berenice Sibulosky.



Bloque Nº 5 "Unidos con la 9" de la Escuela Nº 9 "Héroes de Malvinas" formado por los estudiantes María Milagros Bazzuri, Diamela Buthay, Facundo Kouth y Melanie Segovia..



El Bloque Nº 6 se denomina "La 10 presente" de la Escuela Secundaria Nº 10 "Juan Bautista Alberdi" de El Colorado que integran los concejales estudiantiles Nicolás Giménez, Tomás Pereyra, María Sol Ortiz y Walter Aguirre.



El bloque Nº 7 "El Futuro es Hoy" del Instituto San José Comercial lo conforman Milagros Maquiavelo, Agostina Schanton, Nahir Delasoie y Victoria Bordón Bouvet.



En tanto que el bloque Nº 8 "Juntos por la 51" de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 51 "Juana Azurduy" lo integran Sofía Leguiza, Isaías Emanuel Pires y Agustín Aranda.