Colón vuelve a marchar contra las drogas

Cuando habla del drama de las adicciones, Néstor Toler no lo hace en abstracto. Se nota que, a medida que habla, en su mente hay rostros concretos, personas con nombre y apellido a quienes el párroco de la Iglesia Santos Justo y Pastor de Colón vienen acompañando en su lucha contra los efectos devastadores de las drogas.



"Ayer charlaba con un chico que tiene 16 años. Empezó a los 11 con las drogas y me daban ganas de llorar porque cuando vino a charlar conmigo. Tenía los dos ojos negros y le habían pegado una paliza. Es un chiquito de la catequesis. Yo lo quiero como vos a tus hijos", cuenta con voz quebrada.



Toler se entusiasma al describir lo que será la marcha de este miércoles, cuando una vez más la comunidad salga a la calle a decirle no a las drogas. Pero también admite que la lucha es "desigual" y no titubea a la hora de denunciar que en el mismísimo día de las elecciones del 9 de junio un sector político repartió drogas entre los jóvenes. "A ese grado hemos llegado, destruir la vida del otro por un voto", dispara, sin ocultar su indignación. Una expresión del pueblo "Es una marcha de silencio. No es una procesión. Es una expresión del pueblo que se vuelve a manifestar, año a año, en repudio a las drogas", precisó.



"Frente a la Biblioteca Fiat Lux hay una antorcha de la esperanza. Nosotros partimos de esa antorcha y decimos que como pueblo queremos mantener y volver a encender la esperanza, en esta lucha que parece desigual, pero nosotros tenemos la fuerza del pueblo y eso es maravilloso", enfatizó.



El párroco de Santos Justo y Pastor adelantó que "un tramo de la marcha será a oscuras y después, a partir de la antorcha, encendemos velas. Proseguimos el camino siempre con alguna proclama, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos duele como pueblo y también qué es lo que aún está encendido en nosotros que nos alienta a seguir caminando como comunidad. Caminar como comunidad con las velas encendidas tiene una gran fuerza como signo de algo que nos mueve desde adentro. (El Entre Ríos)