Presentaron actividades turísticas y culturales para la temporada de invierno

Turismo y Cultura para este invierno

Vacaciones con propuestas culturales en Entre Ríos

El sector privado y el Estado Entrerriano en esfuerzos mancomunados

Cultura Encendida Vacaciones de Invierno

Propuesta turística: viñedos y cultura en el corredor del Uruguay

La secretaria de Turismo y Cultura de la provincia, Carolina Gaillard, junto al sector privado encabezó en Buenos Aires la presentación de actividades especialmente programadas para la temporada de invierno en Entre Ríos.La secretaria hizo hincapié en una plataforma de propuestas culturales y turísticas que tendrán lugar en diferentes puntos de la provincia. Las actividades están dirigidas especialmente a niñas, niños, jóvenes y al público adulto.La presentación ante la prensa tuvo lugar en la Casa de Entre Ríos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contó con la participación del subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de la Nación, Fernando García Soria; el representante del Gobierno de Entre Ríos en Capital Federal, José Ostrosky; el secretario de la Federación Empresaria y Gastronómica a nivel nacional, Marcelo Barsuglia; el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), Leonardo Schey; el secretario de la Embajada de Brasil en Argentina, Luis Enrique Costa; la representante de la oficina de turismo de la Embajada de Uruguay en Argentina, Schila Petroni; y el diputado provincial Gustavo Osuna.También estuvieron presentes los presidentes de las Asociaciones Empresarias Hoteleras y Gastronómicas, Osvaldo Cabrera (Paraná), Ariel Battista (Colón), y Leandro Lapiduz (Concordia), secretarios y directores de Turismo de la provincia de Entre Ríos, representantes de complejos termales y el intendente de Colón, Mariano Rebord.Al hacer uso de la palabra, Gaillard interpeló a los turistas: "Queremos invitarlos a conocer nuestra provincia. La visita es una experiencia única, mágica y particular que tiene que ver con disfrutar en familia, con amigos o en pareja, no solamente de nuestras termas sino también de todos nuestros espacios naturales. En estas vacaciones van a poder disfrutar de una recorrida por nuestros viñedos, por nuestros almacenes en las zonas rurales y también de todas las actividades culturales que durante este invierno estarán enmarcadas en el programa Cultura Encendida, Vacaciones de Invierno"."Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, para todos", enfatizó.La secretaria también agradeció al gobernador Gustavo Bordet que no pudo estar presente por tener otros compromisos de gobierno, al anfitrión de la conferencia José Ostrosky y a la prensa. "Es gratificante que esté aquí presente el sector privado y que nos acompañe en la promoción de nuestra provincia como destino. Está hoy con nosotros también Marcelo Barsuglia, los entrerrianos estamos muy orgullosos de tenerlo como secretario de Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina, porque siempre está poniendo a Entre Ríos en agenda", dijo Gaillard.En el marco de la conferencia también se presentó la nueva imagen de la campaña de invierno. El gobierno de Entre Ríos invirtió en una campaña publicitaria en los principales centros emisores que incluyó cartelería en vía pública, centros comerciales, subtes y otras localizaciones de gran visibilidad, para reforzar la oferta de la provincia como un destino versátil y al mismo tiempo diferente que conjuga paisajes inmejorables con cultura.Fernando García Soria, funcionario de la Secretaría de Turismo, agradeció la invitación y trasladó a los presentes el saludo de Gustavo Santos, secretario de Turismo de la Nación, y destacó: "Es muy oportuna esta presentación del calendario de actividades de Entre Ríos para estas vacaciones de invierno, entendiendo que vamos a tener en el país unas vacaciones bastante largas, y que están bien distribuidas. Tendremos tres grandes bloques de provincias que van a estar de vacaciones. La promoción de lo que han preparado cada una de las provincias es importante. No es un trabajo que solo se haga en el mes de julio, trabajamos codo a codo con la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos en distintas acciones a lo largo de todo el año".Y agregó: "Un apartado especial merecen las actividades culturales que tiene Entre Ríos, realmente estas vacaciones de invierno serán un gran atractor. Vamos a estar trabajando en la promoción y en la difusión de cada una de las actividades que generen, vamos a seguir trabajando juntos para que cada vez haya más turismo que visite a Entre Ríos"."Quiero desearle unas muy buenas vacaciones de invierno y que tengamos los mejores resultados posibles", finalizó el funcionario nacional.Por su parte, el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), Leonardo Schey, dijo: "Estamos muy contentos de ver tantos dirigentes, tantos empresarios y tantos medios de comunicación que son importantísimos para que lleguemos a todos los oyentes televidentes. Queremos invitarlos a que vengan a conocer nuestra provincia de Entre Ríos que es riquísima en variedad de productos y servicios para ofrecer. Entre Ríos tiene tres corredores sumamente importantes, queremos que vengan a nuestra provincia a disfrutar también de la cordialidad que tenemos los entrerrianos para recibir al turista".Finalmente, Marcelo Barsuglia, en representación de FEHGRA, subrayó: "Siempre trabajamos para poner en valor el servicio que brindamos, la atención. Entre Ríos se destaca en ese aspecto, tenemos un gran potencial. Cuando hay gestión y hay una unidad entre el sector público y el privado es aún mejor. Se advierte que hay un interés para que el turismo crezca, vamos a seguir trabajando juntos para que todo siga creciendo, tratando de generar actividades y eventos. Sentimos que estamos muy acompañados por el gobierno provincial".El programa Cultura Encendida- Vacaciones de Invierno tendrá cinco subprogramas: Camión Escenario Viajero, la Gira Teatral, Museos y Organismos; Casa Tomada (Paraná) y Fogón Usina (Paraná). Se iniciará la primera semana de julio y se extenderá hasta el 20 del mismo mes abarcando una franja heterogénea de públicos.Juegos cooperativos que invitan a divertirse y aprender, teatro y música, son algunas de las propuestas que la Secretaría de Turismo y Cultura ofrecerá en su agenda de actividades. La nueva versión de Cultura Encendida pretende darle continuidad al programa que se desarrolló en el verano 2019, que se consolidó con compromiso y el trabajo de municipios entrerrianos.Cultura Encendida-Vacaciones de Invierno se propone llegar a diferentes localidades del territorio entrerriano involucrando espacios estatales, centros culturales independientes y espacios públicos. El aspecto territorial del programa Cultura Encendida es muy importante: darle presencia al territorio es una apuesta y un objetivo que se propuso la Secretaría de Turismo y Cultura para garantizar que más turistas, entrerrianos y entrerrianas accedan a los bienes y servicios culturales de alta calidad. En Paraná habrá puntos de encuentro especialmente en centros culturales museos provinciales, y otros organismos de cultura.Además del clásico público infantil del receso escolar, en esta nueva oportunidad, las propuestas se amplían y concretan en una programación especialmente destinada a jóvenes y adultos.Con el exitoso antecedente de la propuesta Viñas de Río, llevada a cabo por la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos en 2018, se suma a la grilla de vacaciones un circuito de visitas guiadas gratuitas por los viñedos entrerrianos. El objetivo es dar a conocer el carácter que hace, del entrerriano, un vino diferente y de alta calidad.También una programación especial se planificó en el Museo Provincial y Monumento Histórico Nacional, Molino Forclaz, en el departamento Colón. Se trata de visitas guiadas teatralizadas que se realizarán el domingo 7 de julio, el sábado 13 y el sábado 20 de julio en dos turnos: 14 y 16.Este museo, que pertenece a la órbita provincial y se ubica a cuatro kilómetros de la localidad de San José, está emplazado en un paraje rural de cinco hectáreas donde vivió una familia de inmigrantes fundadores de la primera colonia agrícola de Entre Ríos.Una de las iniciativas más singulares de este museo es la teatralización de las visitas. Los concurrentes pueden conocer las salas a partir de recorridos guiados. La ambientación da vida a los espacios del museo convirtiendo la visita en una experiencia interactiva y educativa.Cabe destacar que el museo Forclaz cumple con las directrices de accesibilidad para personas con discapacidad, cuenta con sillas de ruedas, rampas de acceso, descripciones en Braille, estacionamiento para ascenso y descenso, baños químicos, mesas y bancos adaptados.La grilla completa de actividades estará disponible en la web de la Secretaría: http://cultura.entrerios.gov.ar