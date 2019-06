El actor Gustavo Garzón llega a La Vieja Usina

La función se realizará en el marco del Ciclo Domingos de Teatro en la Usina que impulsa la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos.



La obra se llevará a escena este domingo 30 de junio, a las 20 hs con entrada libre y gratuita. Se entregarán dos entradas por persona; las mismas deben retirarse por el centro cultural provincial La Vieja Usina, de lunes a viernes de 7 a 13 hs.



Sinopsis de la obra



Gustavo Garzón, un actor famoso acostumbrado a trabajar siempre a cambio de dinero, se acerca a Marina Otero, una bailarina de teatro independiente treinta años más joven, con la ilusión de hacer una obra que lo saque de su aburrimiento. La bailarina acepta dirigirlo, con la secreta esperanza de que el famoso le llene la sala, y el teatro, por fin, le dé de comer. Lo que comienza siendo una obra sobre la vida de Gustavo Garzón terminará convirtiéndose en un encuentro imposible entre el teatro y la performance, entre el arte y el dinero. En definitiva, un choque de planetas donde la fricción entre el "on" y el "off" dejará a los dos, "out".



El ciclo



Teniendo como premisa que el teatro transforma al espectador y permite visibilizar las problemáticas actuales, discutir los mandatos, revisar los roles, emocionar y conmover, la Secretaría de Turismo y Cultura apuesta -por segundo año consecutivo- a esta iniciativa para brindar acceso a bienes culturales y fomentar el hábito de asistir al teatro.



En su primera edición la convocatoria superó las expectativas y los asistentes habituales manifestaron estar muy conformes con la calidad y diversidad del ciclo gratuito de la Usina. Las funciones están programadas todos los domingos hasta diciembre, con entrada gratuita.