Ex alumnas del Colegio del Huerto invitan al "chocolate del reencuentro"

El 2 de julio se celebra el día de la Virgen del Huerto y comenzó la novena que culminará ese día con una Misa en la Catedral de Paraná.

En el marco de los festejos, el sábado la misa convocará a los ex alumnos del establecimiento educativo ubicado en calle Su Santidad Francisco de la capital entrerriana.



"Después de varios años, se volvió a formar el Centro de ex alumnos del Colegio Nuestra Señora del Huerto y el sábado 29 a las 16 es la misa de la novena de la virgen para los ex alumnos, tras lo cual habrá un chocolate del reencuentro", indicó una de las organizadoras.



Asimismo, indicó a Elonce TV que "estamos juntando ajuares para recién nacidos que serán entregados a los bebés que nazcan en el hospital San Roque el 2 de julio, día de la Virgen".



Por su parte, Estela Lescano, ex alumna expresó: "Este año cumplimos las bodas de oro de egresadas y será un reencuentro muy especial. Las tarjetas para participar del chocolate están a la venta en la portería del Colegio hasta el jueves en horario escolar", el costo es 150 pesos.



"Tengo un montón de recuerdos y momentos vividos, muy alegres. Soy ex alumna, al igual que mis cinco hijos y un nieto ingresó a jardín, por lo que siguen las generaciones en marcha por esta escuela", dijo.