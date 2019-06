Autoridades del Colegio de Abogados se reunieron con la Ministra de Gobierno

Los doctores Alejandro Canavesio (presidente del CAER), Carlos Pacher (secretario del CAER) y Enrique Martínez, ex presidente de la institución, se reunieron con la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero y con el Secretario de Justicia, Pablo Biaggini. En el encuentro se abordaron distintas iniciativas relativas a la actividad de la abogacía entrerriana. "Fue un encuentro muy productivo", aseguró Alejandro Canavesio.



Uno de los temas tratados en el encuentro fue el proyecto de ley de Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Esta iniciativa de las autoridades del colegio ya fue presentada al propio gobernador de la provincia el año pasado para que sea remitida a la legislatura provincial. El objetivo del proyecto es organizar los órganos de gobierno institucionales y cumplir con la manda constitucional en relación a las minorías y al género. "La ministra nos remarcó que la gestión provincial está comprometida con las instituciones y estas deben proponer sus propias leyes para tener su funcionalidad", aseguró Canavesio.



En cuanto a la ley de Licencias, tiene media sanción del Senado provincial y es una iniciativa que busca fortalecer el servicio de justicia. La ministra se comprometió a realizar gestiones en la Cámara de Diputados para impulsar el tratamiento. Los beneficiarios serían los abogados y procuradores que ejerzan representación o defensa en procesos radicados ante la justicia ordinaria de la provincia y serán autoridad de aplicación del régimen los colegios de abogados y de procuradores. Además de los 15 días previstos se proponen licencias adicionales, en caso de fallecimiento de cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos, como así también un beneficio adicional en casos de maternidad, paternidad o adopción.



Además se abordó la cuestión del mapa judicial en la provincia y poder trabajar articuladamente entre la Provincia, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados. Entre otras cuestiones, también se trató la Ley de Aranceles, la reglamentación de la figura del abogado del niño y como interactuar entre la institución y el gobierno para destinar recursos en estos casos excepcionales.



También se conformará una comisión para evaluar los institutos establecidos por la Constitución provincial, sancionada en 2008, que aun no han sido reglamentados. El juicio por Jurados se presenta esta semana Tras las distintas actividades realizadas por el Colegio de Abogados en relación a los beneficios del Juicio por Jurados, el proyecto de ley será presentado esta semana formalmente por el gobernador Gustavo Bordet. En la última reunión de Gabinete provincial, la ministra Romero aseguró ante la prensa que se abordó el tema del juicio por jurado: "No es un tema menor. No es nada más ni nada menos que la participación ciudadana en la administración de justicia que sería planteada con 12 jurados ciudadanos. Mitad mujeres y mitad varones que juzgarían los delitos penales que tengan una pena prevista de más de 20 años de prisión. Es decir, los delitos más importantes y que más afectan a la vida de las personas de Entre Ríos. Hay siete provincias argentinas que ya implementaron el sistema y nosotros empezaremos a debatirlo. El gobernador tiene pensado enviar prontamente un proyecto de ley a la legislatura".