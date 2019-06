Invitan a disfrutar de la versión santafesina de la obra "Incendios"

Sinopsis

LOA Espacio A.G.M. presenta una de las obras más importantes de nuestros tiempos, "INCENDIOS" del dramaturgo líbano-canadiense Wajdi Mouawad, que fuera llevada al cine y nominada al Oscar en el año 2010.Dos hermanos descubren cuando muere su madre, que no solo su padre sigue vivo al otro lado del mundo, sino que además tienen un hermano cuya existencia desconocían; a quienes como última voluntad de su madre deben encontrar.La crítica ha expresado: "Incendios tiene los condimentos para el éxito: drama, misterio, muy buenas actuaciones, un texto inteligente y poético, que mantiene sin aliento al público, compitiendo sin desventajas con cualquier serie o película de suspenso." Romina Brea para Pausa, jueves 6 de junio de 1919"."Busca a tu padre y dale este sobre". Con estas palabras, Nawal Marwan les plantea a sus hijos su último deseo y el mayor desafío de sus vidas: alejarse de la comodidad, de lo conocido, para adentrarse en otro mundo, otra cultura, y descubrir su historia, sus raíces, en medio de un país que ha sido devastado por la guerra.Incendios es el relato de todo aquel que busca su identidad, que ha amado y perdido, amado y traicionado; es el relato de los ángeles y demonios que nos cruzamos a lo largo de nuestra vida, y de cómo dichos encuentros nos moldean. Es la historia del sacrificio de los pueblos y de sus opresores. Pero ante todo es nuestra historia, bajo el manto de un relato universal.Autor: Wajdi MouawadTraducción: Humberto Pérez MorteraDirección: Desiderio Ángel PenzaElencoAdriana RodríguezAna Paula BorréEmiliano DemarcoExequiel MayaFausto DaffnerKaren TemperiniMarcos MartínezMariano RubioloMaría José de la TorrePatricia LeguizamónMúsica original: Julián De BrahíLetra: Desiderio PenzaTraducción: Yasin BahaaeddinMúsicos: Julia Avedutto ? VioloncheloAnabel Martina Contigiani ? OboeValentina Fernandez - VozGuillermo "Topo" Gervasoni ? DerbakeDiseño planta de luces: Desiderio PenzaVestuario: Ignacio EstigarribiaDiseño de maquillaje: Yamila GutiérrezMaquilladora: Virginia BasualdoDispositivo escénico: Gustavo Di SarroDiseño de espacio escénico: Alejandro MaidanaComunicación y difusión: Soy EspectáculosPrensa: Rosana BalbuenaDiseñador gráfico: Pablo DamianiFotos de escena: Pablo CánepaFotografía de estudio: Ariel EstrubiaArtistas plásticos ? Dibujos e imágenes: Alejandro Briggiler, Pablo LovinoArtista plástica - utilería: Viviana PozziEdición de video: Federico LouteiroPreparación física: Vanina DadoneEntrenador de boxeo: Ignacio DoldánPsicóloga social: Belén CalderónAsistentes de dirección: Maximiliano Bonín, Carina CammarotoDirección general y puesta en escena: Desiderio Ángel Penza