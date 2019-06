Los concejales estudiantiles de Paraná tomaron juramento

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La viceintendenta de la capital entrerriana, Dra. Josefina Etienot, dejó inaugurado el ciclo legislativo 2019 del Concejo Deliberante Estudiantil, e instó a los jóvenes a "mejorar y fortalecer la institucionalidad, proyectando las ideas en algo que nos supere".



En este marco, resaltó la necesidad de "pensar en una trascendencia del Estado, que es mucho más importante que quienes hoy lo conforman".



En otro pasaje de su alocución reflexionó: "Este Concejo Deliberante representa la diversidad de la ciudad en término de sus intereses, en la forma de pensar sus ideas y proyectos de vida".



Etienot remarcó que este cuerpo legislativo juvenil tiene como objetivo "preparar la dirigencia no para la próxima elección, sino para la próxima generación". Y agregó: "El desafío es llevarse bien con los que piensan distinto y sostener la palabra cuando las cosas se ponen complicadas".



Al mencionar que el 10 de diciembre próximo finaliza el actual período institucional en el municipio, celebró que quien habrá de sucederla en el cargo sea una mujer, la contadora Andrea Zoff, "por lo cual estamos re contentas", finalizó.



Durante este primer plenario del Concejo Deliberante Estudiantil prestaron el juramento de estilo los jóvenes legisladores representantes de los quince establecimientos educacionales de nivel medio que participarán del mismo.



Seguidamente tomaron juramento las autoridades, electas por sorteo, para este año de la legislatura juvenil de Paraná, la cuales son las siguientes:



- Presidente: María Lourdes Mena Arellano (Escuela Integral Nº 10 "Melvin Jones").



- Secretario: Irina Andrea Castro (Instituto Privado de Educación Técnica D - 76 "Juan XXIII").



- Prosecretario: Elías Adrián Almirón (Instituto D ? 166 "San Francisco de Borja").



- Vicepresidente 1º: María Gracia Cabrera (Instituto D ? 168 "El Buen Pastor").



- Vicepresidente 2º: Gian Martínez Acosta ("Instituto Sur" D ? 237).

Anteproyectos presentados:

Asimismo el cuerpo dio ingreso a las distintas iniciativas presentadas para su tratamiento, las cuales fueron derivadas a las respectivas Comisiones para su estudio. Los quince anteproyectos son los siguientes:



1) Instituto Privado D ? 127 "William Morris". Tema: Se propone realizar talleres de primeros auxilios en escuelas de nivel secundario.



2) Escuela Nº 15 "De la Baxada". Tema: Puesta en Valor y Desarrollo Turístico del Barrio Bajada Grande", bajo el programa denominado "Baxada, origen de la ciudad".



3) Colegio Italiano D ? 206 "Galileo Galilei". Tema: Se propone crear en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el Programa de Compostaje Domiciliario y Comunitario para la Reducción de Residuos Sólidos Urbanos como alternativa de disposición final.



4) Instituto Privado de Educación Técnica "Juan XXIII". Tema: "Disposición Final de Residuos de Obra" en la ciudad de Paraná.



5) Instituto D ? 168 "El Buen Pastor". Tema: Implementar en cada colectivo de todas las líneas de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná un tablero electrónico ubicado en la parte delantera interna, de manera visible para todos los pasajeros, que indique de forma escrita (visual para quienes son hipoacusicos y no escuchan bien) las paradas y el recorrido; el mismo será auditivo con el fin de facilitar e incluir la información a las personas no videntes o con capacidad visual reducida.



6) Escuela Integral Nº 10 "Melvin Jones". Tema: Solicitar la obligatoriedad de contar con rampas en las esquinas para el ascenso y descenso de las personas con movilidad reducida o personas con discapacidad, además de poder transitar por veredas sin obstáculos, en condiciones.



7) Instituto D ? 91 "Santa María del Rosario". Tema: Solicitar la realización de un predio polideportivo multijuegos para desarrollar actividades recreativas y/o deportivas, como vóley, básquet o handball en la "Plaza Mujeres Entrerrianas".



8) Instituto D ? 90 "Santa Ana". Tema: Implementación y utilización de paneles solares en el Palacio Municipal y el edificio municipal ubicado en "Cinco Esquinas" a fin de economizar la energía eléctrica para iluminar dichos edificios y el impacto multiplicador para la ciudadanía paranaense.



9) Instituto D ? 90 "San José Obrero". Tema: Implementación de bicisendas y ciclovias en arterias principales de la ciudad de Paraná para que sean utilizados por la población de nuestra ciudad y los turistas que nos visitan.



10) Instituto Sur D ? 237. Tema: Se propone crear el sistema diferenciado de disposición inicial de residuos sólidos urbanos "Entre dos es más fácil", por el que se deberá colocar un nuevo "contenedor verde" con la leyenda y/o rótulo "Residuos Sólidos Secos", que se dispondrá junto a los ya existentes en nuestra ciudad.



11) Escuela Nº 14 "Paracao". Tema: Se propone establecer una jornada anual para fomentar y promover acciones tendientes a generar consciencia comunitaria sobre las diversas formas de maltrato y abuso que sufren los adultos mayores.



12) Instituto D ? 166 "San Francisco de Borja". Disponiendo a la autoridad correspondiente la instalación y actualización de reductores de velocidad en las calles Sourriges y Ovidio Lagos, respectivamente.



13) Escuela Nº 28 "Nuestra Señora de Guadalupe". Tema: Colocación de carteles que concienticen acerca del cuidado y preservación del medio ambiente.



14) Colegio D ? 182 "Paraná High School". Tema: Implementación en la ciudad de Paraná de contenedores distintivos de color llamativo, para la separación de residuos eléctricos y electrónicos.



15) Instituto D ? 167 "Martín Lutero". Tema: Disponer la construcción de un predio polideportivo en el terreno perteneciente a la "Plaza Mujeres Entrerrianas" en la manzana ubicada entre las calles Ruperto Godoy, General Gervasio Artigas, Avenida Almafuerte y Salvador Maciá de la ciudad de Paraná.



Palabras de otras autoridades presentes



El secretario de la Juventud provincial y concejal electo, Nicolás Mathieu, dirigiéndose a los legisladores juveniles, les expresó: "Quería venir a acompañarlos respondiendo a la invitación que me formulara la presidenta del Concejo, Dra. Etienot".



"Uno apuesta a programas como éste, mediante el cual familiarizamos a los alumnos con el funcionamiento del poder legislativo, tanto provincial como municipal, y está muy bueno que los estudiantes se involucren y participen", sostuvo, y finalizó felicitándolos por el esfuerzo.



Conceptos de la coordinadora del Senado Juvenil de Entre Ríos



La coordinadora del Senado Juvenil de Entre Ríos, Ingrid Dening, presente en la ceremonia indicó que "tanta participación de los jóvenes en ámbitos como este, revela que hay un interés en mejorar las cosas, buscando un cambio".



La funcionaria sostuvo que tanto el Senado como el Concejo Deliberante Estudiantil, "posibilitan que ustedes tengan una voz y que la misma sea escuchada".



Consideraciones del director de la carrera de Ciencias Políticas de la UCA - Paraná



El licenciado Gustavo Tarragona, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina de Paraná, alentó a los jóvenes en la participación, apuntando que "esta es una cabal demostración que así lo ratifica", destacando que "la política es una actividad absolutamente noble".



Finalizó sus conceptos instando a los jóvenes estudiantes a "seguir en esa senda".



Por su parte, la edil Cristina Sosa ("FpV"), convocó a los ediles juveniles a "presentar propuestas propositivas, con una mirada larga, para mejorar la ciudad".



Resaltó más adelante el valor del sufragio, "a partir del cual - afirmó - ustedes podrán evaluar la acción de los concejales y de los funcionarios".



Invitó a los estudiantes "a que juntos podamos demostrar en estas sesiones del Concejo Deliberante, lo mejor que sabemos hacer".



Por último agradeció a la viceintendenta, Dra. Josefina Etienot: "Si bien pertenecemos a partidos distintos, durante estos cuatro años de gestión ella ha demostrado una amplitud política, que realmente tiene que ser ejemplo para ustedes y cada uno de nosotros".



Segunda sesión



La próxima sesión del Concejo Deliberante Estudiantil de Paraná se realizará el lunes 1º de julio, a las 8.30.