100 nuevos emprendimientos se sumaron a la marca Manos Entrerrianas

El gobierno lleva adelante la marca colectiva Manos Entrerrianas, una iniciativa que busca distinguir y visibilizar las producciones de los emprendedores de la provincia. Además de generar mejores condiciones de comercialización, posibilita promover el comercio justo y el consumo responsable.Durante el mes de mayo se incorporaron 100 nuevos emprendimientos a la marca, por lo que ya suman 200 los emprendedores que forman parte de Manos Entrerrianas. Este programa se lleva adelante en el marco de una serie de políticas que el gobierno de Entre Ríos implementa a través del Ministerio de Desarrollo Social para promover, desarrollar y consolidar la Economía Social en la provincia. Los emprendedores entrerrianos, mediante este tipo de políticas públicas, logran mejorar sus proyectos productivos y, de esta manera, su calidad de vida.En esta línea, Manos Entrerrianas es una iniciativa que surge con el objetivo de distinguir, visibilizar, promocionar y valorar las producciones de los emprendedores de la provincia."A esto lo hacemos porque entendemos que hay una parte de la economía en la provincia de Entre Ríos, que es la economía social y es la que tiene pequeña escala, pero que es la que sufre también los embates de las grandes variables macroeconómicas porque el único recurso que tiene el emprendedor es su trabajo, su único capital de trabajo es justamente el esfuerzo del trabajo", afirmó el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet"Los emprendedores son los grandes protagonistas de esta marca que es Manos Entrerrianas, porque a la economía social es a la que quisimos no solo visibilizar sino brindarle las herramientas y oportunidades para que pueda crecer, sostenerse, capacitarse y avanzar en un desarrollo productivo, porque entendemos a la economía como un todo y a la persona como el centro de esa economía", aseguró.El gobernador recordó además que "Manos Entrerrianas nació por una necesidad de nuclear a todos aquellos emprendedores que en distintos lugares del territorio de la provincia desarrollan una experiencia por cuenta propia, que tienen su empresa, su emprendimiento, y que necesitaban tener este apoyo del Estado para poder darle volumen a sus líneas de producción, generar líneas de comercialización, y también, en algunos casos, poner sus productos como oferta exportable de nuestra provincia en el mundo".En ese sentido, dijo que "para eso era importante encontrar una marca que nucleara a todo esos productores, y que certifique la calidad del producto que realiza cada emprendedor".Bordet destacó que "esto tiene sin duda un gran valor que no termina solamente en la marca, sino también en el hecho de poder asociarse, ya que al atender generalmente en soledad no se dan los resultados óptimos o esperados, que es necesario tener ese asociativismo entre emprendedores para generar a través de esta marca mejores oportunidades de negocio y de desarrollo". Y agregó que "esos lazos que tienen que ver con la solidaridad, con el conocimiento de lo que está haciendo el otro, de compartir experiencias para después aplicarlas en cada uno de sus emprendimientos, esto también es lo valorable que tiene Manos Entrerrianas".Al respecto la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, explicó: "Desde el inicio de gestión nuestro gobernador Gustavo Bordet definió que el desarrollo social tendría un valor prioritario en la agenda de gobierno, en tiempos que son muy difíciles. Esa definición es la que nos permite llegar con herramientas al territorio para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, impulsando a los emprendedores y sus familias. Lo hacemos además promoviendo el comercio justo y el consumo responsable", dijo y añadió: "El fortalecimiento de la economía social ha sido una política sostenida que seguimos consolidando".Finalmente, la titular de la cartera de Desarrollo manifestó al respecto: "Estamos convencidos de que estas políticas públicas posibilitan transformar la vida de personas, que crecen y se desarrollan". "Cada una de las historias con las que nos encontramos hablan de cómo estas acciones que llevamos adelante consolidan proyectos y ponen en marcha iniciativas que de otro modo, en tiempos adversos, no tendrían posibilidades para emerger y sostenerse. Escuchar sus testimonios nos conmueve y nos da fuerzas para seguir diseñando estrategias de acompañamiento a los emprendedores de la economía social", indicó.La provincia de Entre Ríos cuenta, desde 2012, con la Ley de Economía Social, que fue promovida por la actual ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, durante su mandato como legisladora provincial. La norma establece un régimen de promoción y fomento de la economía social de Entre Ríos, y motoriza la financiación de actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios de modo asociativo o comunitario.Sobre esto, Stratta sostiene: "Generar la Ley de Economía Social, el Fondo de la Economía Social que es financiado por IAFAS -Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social-; armar el Registro de Efectores que fue la forma de que el Estado le pueda comprar a los emprendedores, fueron todos pasos de avanzada, que posibilitaron avanzar con acciones concretas para fortalecer la economía social en la provincia".En ese sentido, a través de distintas políticas públicas, el Estado entrerriano brinda capacitación, asesoramiento y desarrolla estrategias para favorecer la presentación y comercialización de los productos. También se acompaña a los emprendedores en la formulación de proyectos y la evaluación de viabilidad de los mismos.A su vez, los emprendimientos son financiados con líneas de crédito a tasas subsidiadas y aportes, para dar impulso a los proyectos de quienes eligen emprender. Así, se crea un círculo virtuoso de consumo, trabajo y producción que repercute y fortalece la economía de la provincia y el bienestar de los entrerrianos y entrerrianas.Durante 2018 y lo que va de 2019, la marca colectiva estuvo presente en ferias y eventos provinciales, regionales, nacionales e internacionales, con la participación de productos y emprendedores que forman parte de este colectivo que promueve el gobierno provincial de Entre Ríos.Actualmente son más de 200 los emprendedores que forman parte de esta iniciativa, y de los que se desprenden historias de vida que ponen de manifiesto el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso y la constancia con los que cada uno de ellos lleva adelante su trabajo, muchas veces incluso haciéndole frente a condiciones adversas, pero siempre con la profesionalidad y el amor que ponen en cada una de sus producciones."Nos hicieron visibles, que es lo más importante", enfatizó la emprendedora Andrea Barleta de Gualeguaychú, quien lleva adelante Vale por Vos, un emprendimiento de artículos de decoración. "La iniciativa del gobierno es muy positiva, muy buena. Se preocupan por los pequeños emprendedores y nos dan la oportunidad de acceder a cosas a las que no podríamos llegar solos. Manos Entrerrianas cubrió todas mis expectativas. Estoy feliz de participar de esta experiencia, porque nos ayudan en todo: folletería, marketing y asesoramiento. Los chicos del equipo son sumamente cordiales con nosotros, cada vez que tenemos alguna duda los llamamos y siempre están dispuestos".Por su parte, Rina Larrosa, quien es de Concepción del Uruguay y participa de Manos desde la primera edición con su emprendimiento Rina Cerámicas, destacó que se lleven adelante este tipo de iniciativas y la labor que realizan desde la misma: "Creo que es excelente el trabajo que realizan, en todos los sentidos. En lo personal, me ayudaron muchísimo, porque fue gracias a Manos que pude expandirme en la provincia. De hecho, me permitieron participar de varias ferias en las que me fue muy bien. En la última que estuve fue en Villa Elisa donde conocieron mis productos, y hasta el día de hoy me siguen comprando a la distancia, me hacen pedidos y hago los envíos".Asimismo la emprendedora recordó cuando comenzó, y todo lo que ha crecido gracias a formar parte de la marca colectiva: "Si miro hacia atrás, cuando empecé tenía sólo la mesita y mi nombre, ahora es impresionante el crecimiento que he tenido. Gracias a Manos tengo un logo, tarjetas y colores que me identifican, eso es muy valioso para mí. Están siempre al pie del cañón en lo que necesitemos para avanzar y seguir adelante", finalizó.En la misma línea, la paranaense Alejandra Flores contó su experiencia con su emprendimiento Kala Cuadernos y destaca la presencia del gobierno en el crecimiento de la Economía Social en la provincia: "Es la primera vez que veo que un gobierno se interesa realmente por la Economía Social. Esto es muy bueno, se nota en las políticas que están abocados a ella y gracias a esto es que los emprendedores podemos crecer. Desde que estoy en Manos progresé un montón con mi emprendimiento. No sólo me siento acompañada todo el tiempo sino que logré incrementar las ventas, además me permitió participar de ferias y rondas de negocios, lo que me posibilitó llegar a otro público, como empresas y demás".Flores también resaltó la tarea que llevan adelante los equipos del Ministerio de Desarrollo: "Están siempre acompañando, orientando, ayudando, en todas las cuestiones, hasta en cómo manejar una venta o armar un presupuesto. Siempre están dispuestos, y eso está muy bueno porque te hace sentir que no estás solo en el proceso, además ser parte de esta marca te permite conocer muchos emprendedores que están en igual situación que vos, y eso permite que nos acompañemos y compartamos tanto las buenas como las malas etapas".De igual manera, Norma Bentos de Cerrito, que lleva adelante su emprendimiento Aracné de tejido crochet y dos agujas, afirmó: "Estoy feliz de ser parte de Manos Entrerrianas, sé que trabajan para que nosotros podamos crecer, porque sin su ayuda no podríamos. Esta es una vidriera importantísima para nosotros, estas políticas son muy importantes para nosotros como emprendedores, para mí es un orgullo estar acá y poder ser parte".De Manos Entrerrianas participan emprendedores de diferentes localidades de Entre Ríos como Paraná, Concordia, Villaguay, San Salvador, Santa Elena, Feliciano, Federal, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Villa Mantero, Diamante, Aldea Eingenfeld, La Criolla, Los Charrúas, Bovril, San Gustavo, Nogoyá, entre otras.La propuesta reúne hasta el momento diversos rubros tales como alimentos, producción textil, carpintería, servicios y productos personalizados; y está basada en diferentes valores como el fomento y la promoción de la economía social, del consumo responsable, el comercio justo y la soberanía alimentaria.Para participar de esta política el gobierno entrerriano generó para los emprendedores instancias de capacitación, acompañamiento, fomento del asociativismo, apoyo crediticio-productivo y espacios de feria, que generan las condiciones para profundizar la iniciativa.Asimismo, se puso en marcha un proyecto de comunicación integral para potenciar y posicionar la marca colectiva. En este sentido, se creó el sitio web: www.manosentrerrianas.com.ar , que cuenta con un espacio personal para cada emprendimiento; y se trabajó desde el diseño gráfico en el desarrollo de logos, etiquetas, folletería y merchandising.