UADER celebró 19 años de vida institucional

Este 8 de junio se cumplieron 19 años de la sanción de la Ley Provincial N°9250, mediante la cual se formalizó la creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). En el marco de los festejos, autoridades compartieron este lunes un desayuno en la sede del rectorado, ubicado sobre Avenida Ramírez 1143, en Paraná."Este sábado 8 cumplimos 19 años desde la creación de la Universidad y para nosotros, no es una fecha para dejarla pasar, más allá que ya estamos transitando el camino hacia los 20 años con una Universidad fortalecida, una presencia territorial consolidada, trabajamos fuertemente en un plan estratégico de desarrollo institucional que trascienda gestiones para que se genere un documento guía y un material de trabajo para que los destinos de nuestra Universidad se lleven adelante de manera ordenada y planificada", anunció ael rector Aníbal Satler."Estamos ante un proceso de consolidación de la Universidad, con muchísimo trabajo, desde la normalización, que tardó 12 años, atravesamos procesos muy complejos que nos fortalecieron y han hecho que esta Universidad siga creciendo, respetando siempre la identidad tan fuerte, lo que está presente en nuestra Universidad, y que es la territorialidad", destacó."Esta Universidad no muere en Paraná, sino que vive en cada uno de los puntos en los que está presente", sentenció.En la oportunidad, Satler se refirió a los desafíos que encara la comunidad universitaria de UADER. "Trabajamos para fortalecer nuestro sistema de educación a distancia para acercarnos cada vez más a todos los puntos posibles de la provincia y de otras provincias, y por qué no, de otros países", comunicó."La Universidad cuenta con 25 mil estudiantes, en 16 ciudades con más de 100 titulaciones, todas con validez nacional y reconocimiento oficial. En este proceso de consolidación, crecimos muchísimo en actividades de extensión, prácticamente, cuadriplicamos nuestros proyectos de investigación desde que tomamos la conducción de la Universidad, destinamos presupuesto para seguir creciendo como Universidad y en este camino de crecimiento y consolidación, pensamos seguir profundizando nuestra oferta académica con una propuesta de educación a distancia en la que estamos trabajando", adelantó el rector.Cuando se le consultó a Satler sobre la construcción del edificio propio para UADER, éste comentó: "Días atrás nos reunimos con la ministra de Gobierno para trabajar a la licitación de la segunda etapa que ya está empezada".