La Asociación Síndrome de Down de Gualeguaychú concretó su Sala de Computación

Con lo recaudado tras el Primer Desfile a Cielo Abierto en Gualeguaychú , la Asociación Síndrome de Down pudo concretar el proyecto de crear la Sala de Computación.Se recordará que el pasado 19 de abril se llevó a cabo el Primer Desfile a Cielo Abierto en la ciudad de Gualeguaychú a beneficio de la institución que tiene una trayectoria de más de 25 años de trabajo constante.La propuesta nació de un grupo de comerciantes cuyos locales se concentran en calle 25 de mayo entre Rocamora y Ayacucho (Caramelo, Lamei, Sonder, Kevingston y Te vestiré más la colaboración de ChicoSonidos y Beat 99UNO FM) quienes, en el marco del Centro Comercial a Cielo Abierto, realizaron el Primer Desfile a total beneficio de la Asociación Síndrome de Down con el aporte del Buró Productivo y las Secretarías de Cultura de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano.Con lo recaudado más el aporte de otro evento, la institución pudo concretar el proyecto de crear la Sala de Computación. Las computadoras ya habían sido recibidas por la Asociación con antelación por lo que, el monto recaudado, se destinó a dejarlas en condiciones operativas."Decidimos poner en marcha el armado de la sala, si bien las PC's fueron donadas, se las equipó y se las dejó en perfectas condiciones. Se compraron e instalaron los programas necesarios para trabajar con los chicos y se adquirió una impresora a color que nos hacía mucha falta", refirió la directora, Agustina Barrenechea."Los chicos más grandes, en el Taller de Huerta van a empezar a producir las etiquetas para los productos que venden y para el trabajo cotidiano ya que no es lo mismo usar imágenes en blanco y negro que en color. También está la idea del armado de una revista mensual hecha por todos para informar a los padres y poder trabajar lectura, escritura e investigación" expresó Barrenechea quien agregó: "Además, es una posibilidad de salir del cuaderno y brindarles alternativas ya que hay muchos chicos que no tienen una computadora en su casa y van a poder ver lo que nos ofrece internet"."Estamos muy contentos de tener este nuevo espacio para brindar, desde otro lugar, la enseñanza y que los chicos puedan utilizarlo para las tareas escolares", finalizó.