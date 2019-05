La Escuela Almafuerte inauguró la panadería construida con fondos propios

El maestro panadero que "persiguió" su trabajo en bicicleta

Subsector de Panadería

La comunidad educativa de la escuela Normal Rural "Almafuerte", en el marco de su 57º aniversario, dejó inauguradas las nuevas instalaciones de la panadería, que fueron financiadas por lo que la misma institución produce, registró"Inauguramos las nuevas instalaciones de la panadería que fue fundada en 2002", indicó a, la directora del establecimiento educativo, Patricia Cabrera, al saludar a ex alumnos de la Almafuerte."Estas nuevas instalaciones fueron construidas con los fondos de la propia escuela, con la producción de alimentos; y hecha por el personal de la escuela, porque no es solo personal de mantenimiento, sino, personal que construye", destacó la directiva."La escuela produce alimentos para el comedor escolar, pan, fideos, tapas para tartas, prepizzas y bizcochitos, además de la venta con un mercado interno entre los alumnos y el personal", comentó al respecto.Cabrera, quien está pronto a jubilarse, aseguró que "la escuela me permitió, a través de la gestión, poner en marcha ideales que yo tenía con respecto a la educación"."Llegué hace 23 años como docente, fui asesora pedagógica, pero el reto de haber sido directora desde hace siete años, puso en movimiento el ideario que uno tiene como docente en relación con ideas pedagógicas, éticas y políticas; y esta institución me permitió desarrollarlas", remarco.En la oportunidad, la comunidad educativa destacó el trabajo de Juan, el maestro panadero."Cuando se vendió la maquinaria de las primeras instalaciones, él se quedó sin trabajo. Fue así que consiguió el dato de dónde fueron sus máquinas.. se vino en bicicleta buscando su medio de trabajo. Y se quedó para siempre en esta escuela", remarcó la directora de la Almafuerte.Juan, la mostrarse "orgulloso y feliz por ser parte de la escuela", recordó: "El proyecto de la compra de la panadería era para que me traigan a mí también. Venían las herramientas y yo atrás de ellos, los corrí en bicicleta para poder llegar acá".Este subsector nace como un anexo al comedor de la escuela, ante la necesidad de proveer pan diariamente al mismo y actualmente ante su expansión, sus potencialidades didácticas-productivas y su financiamiento, se ha integrado como un subsector del Sector Industria.Previo a este nuevo espacio, la panadería contaba con un lugar reducido destinado a sala de panificación, depósito de materias primas y anexo de horno. Cuenta con equipamiento completo de panadería obtenido del Programa de Crédito Fiscal del INET, además de cocina, heladera, mesa de preparación del pan y otros utensilios menores.La principal producción de panadería es el pan para abastecer el comedor de la escuela. Elabora además, pan de Viena, pan de salvado, bizcochos hojaldrados, malteadas dulces y saladas, tortas negras, facturas y pepas. También se elaboran pre-pizzas, tapas para tartas, empanadas y pastas frescas. El comedor es el principal destinatario de los productos de la panadería, también se elaboran productos para la venta en proveeduría.Los objetivos didácticos de este espacio son servir de entorno de aprendizaje y articular actividades formativas con los Proyectos Pre-Profesionales, Taller de panadería y repostería, demás espacios curriculares y de educación no formal que lo requieran. En cuanto a los objetivo de producción, se trata de que sea en forma rentable y sustentable, con sanidad y calidad, acordes con los diferentes estándares y características requeridas por los mercados, productos para consumo y venta.La Escuela Normal Rural "Almafuerte" dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, nació en el año 1962 con el objetivo de formar maestras especializadas en el ámbito rural.Un año después de su fundación, la Escuela fue nombrada "Almafuerte" como homenaje al poeta y maestro Don Pedro Bonifacio Palacios, cuyo seudónimo recorrió el ámbito nacional e internacional como símbolo de fortaleza de alma en su lucha contra la injusticia y la ignorancia.En la actualidad, la Institución ofrece formación tanto de Nivel Medio como Superior y cuenta además, con residencias estudiantiles, femeninas y masculinas; en la que habitan jóvenes provenientes de distintas localidades de la zona y del interior de la provincia de Entre Ríos.La Escuela Normal Rural "Almafuerte" funciona en el Área natural protegida "Enrique Berduc" y se ubica a la altura del kilómetro 23 de la Ruta Nacional 12, a la altura de La Picada, Departamento Paraná.