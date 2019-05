Operativos barriales de castración y atención de mascotas para junio

La Dirección de Salud Animal de la Municipalidad de Paraná continúa con el cronograma de operativos barriales durante todo el mes de junio. En los mismos se realizan castración, desparasitación y vacunación antirrábica para perros y gatos totalmente gratuita.



Semana tras semana el quirófano móvil visita las distintas vecinales. Las actividades comienzan a las 7.30 con el registro de mascotas por orden de llegada. Las personas encargadas de llevar el animal deben ser mayores de edad y presentar DNI.



Además de los operativos semanales, el próximo 22 de junio habrá un servicio especial en horario vespertino en la plaza "Thiago Ceballos", ubicada en calle Juan B. Justo, casi avenida Zanni en el barrio Empleados de Comercio. Las prestaciones comenzarán a las 13, con el registro por orden de llegada, hasta las 15. Cronograma Lunes 3: 300 Viviendas, Obrador calles Maya y Don Bosco



Martes 4: La Milagrosa, Posta Sanitaria calle Las Magnolias y Francia



Miércoles 5: El Charrúa, Unidad Municipal N° 4 Avenida Almafuerte, frente a ex Naranpol



Jueves 6: El Radar, calle Juan B. Justo, a metros de Salvador Caputto.



Lunes 10 : calle 3 de Febrero 758, entre Churruarín y Díaz Colodrero



Martes 11: Ex Hipódromo, calle Salvador Maciá y 4 de Enero



Miércoles 12: Vecinal Almafuerte, calle Bonell 1044



Lunes 17: Paraná XIV, CIC, calle Roque Sáenz Peña



Martes 18: AATRA III y IV, CALLE almirante Brown 2200, entre Departamento Federal e Islas del Ibicuy



Miércoles 19: 120 Viviendas, Vecinal Alte. Brown, plaza calles N° 1581 e Isla Soledad



Sábado 22: Empleados de Comercio, Plaza Thiago Ceballos, Avda. Zanni y Juan B Justo (A partir de las 13 se registran los animales hasta las 15)



Lunes 24: El Túnel, calle Darwin 572, entre Raúl Solanas e ingreso al Pucará



Martes 25: Santa Rita, calle Gianelli



Miércoles 26: Anacleto Medina Sur, calle Indio Mocoretá N° 2527



Jueves 27: Puerto Viejo, playón de calle Anacleto Medina



Requisitos

Se castran animales, caninos o felinos, a partir de los 5 a 6 meses de edad. Deben estar en ayunas de 8 horas. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta (para cubrirlo post operación) y colaborar con una hoja de afeitar o gillette (no maquinita). Los perros serán llevados con correa y con bozal si es agresivo. Los gatos serán llevados en bolso, mochila, canasta o bolsa arpillera, a fin de resguardar su seguridad.



Asimismo, se solicita que cada persona que acerque un animal sea mayor de edad y concurra con Documento Nacional de Identidad, solicitado al momento de otorgar el turno.