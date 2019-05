Entre Ríos abre mercados para empresas tras la misión comercial a Uruguay

Durante dos días, 15 empresas entrerrianas participaron de la misión comercial organizada por el gobierno, a través del Área de Promoción de Exportaciones de la Secretaria de Producción, con la colaboración de la Embajada Argentina en Uruguay.

En ese marco, se desarrollaron reuniones de negocios entre las empresas entrerrianas y las uruguayas en sus oficinas y en la sede de la Embajada.

Durante la misión, algunas empresas no sólo se reunieron con importadores uruguayos, sino también con autoridades gubernamentales nacionales abocadas al registro de productos y marcas.



El secretario de Producción, Álvaro Gabás, mencionó que "Uruguay es el sexto destino de las exportaciones entrerrianas, 7 por ciento corresponde a productos del sector primario, el 30 por ciento a productos agroindustriales y el 52 por ciento a productos industriales; estos números se ven reflejados en las empresas que participaron de la misión en esta oportunidad, todas con productos y servicios de gran valor agregado".



"Esto forma parte del trabajo que viene realizando la provincia y, como nos ha indicado el gobernador Gustavo Bordet, de estar con el empresario, acompañarlo, brindarle asesoramiento y todo lo que es el capital humano con el que cuenta la Secretaria a mi cargo, el personal técnico, que no solo trabaja en la misión, sino antes, durante y después, para que este esfuerzo mancomunado entre el sector público y privado de sus frutos, creyendo en una provincia que crece y avanza", finalizó Gabás.



La misión se llevó adelante los días 22 y 23 de mayo en Montevideo (República Oriental del Uruguay) y se concretaron allí más de 50 reuniones con contrapartes de dicho país.



Experiencia Empresarial



Sandra Colugnatti, de Litoral Citrus S.A, empresa que desde 1980 exporta productos a Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, Uruguay, etc., destacó la oportunidad de la participación ya que pudieron ampliar el espectro de su cartera de clientes.



"La empresa produce jugo concentrado para uso industrial, por lo que vendría a ser la materia prima para la elaboración, por ejemplo de gaseosas, las cuales si uno le suma mayor cantidad de jugo baja el nivel de azucares que las mismas deben contener. Esto quizás encarece el producto pero lo vale en la calidad y en lo que beneficia en la salud. Es por ello que nosotros desde el laboratorio de la empresa dedicamos tiempo y capital para que el producto sea cada vez mejor y así mejorarle la competitividad a nuestros clientes", explicó Colugnatti.



"En esta oportunidad nos reunimos con varias empresas de las cuales podemos destacar, un frigorífico modelo uruguayo, industrias procesadoras y embotelladora, lo cual nos brinda, en un plazo corto, continuar las negociaciones y así avanzar en las mismas para realizar las exportaciones futuras. Esta oportunidad de negocios que nos brinda el gobierno provincial es muy beneficioso ya que no es lo mismo estar en el lugar de la negociación y conocer las necesidades de uno y otro, sino también avanzar en las futuras ventas por las cuales ya tenemos propuestas en concreto", finalizó la representante de Litoral Citrus S.A.



Cabe mencionar que en el diálogo surgió una necesidad muy importante que tienen los empresarios del sector, y es la regulación y reducción de los impuestos a las gaseosas que contienen jugo, algo que si bien es un tema nacional, hay proyecto de ley de los legisladores entrerrianos que van avanzando en el reclamo que se realiza desde el sector.



Otro de los empresarios participantes de la misión fue Raúl Enrique, titular de la empresa de Metalúrgica Santa Rita, de tradición familiar con muchos años en el rubro metalúgirco que ha forjado su liderazgo a lo largo del tiempo gracias al compromiso que tomado en todos los proyectos realizados, ya sea de pequeña o gran escala.



"Esta es la primera experiencia que tenemos en participar invitados por la provincia, lo cual no solo agradecemos en la experiencia brindada, sino también en la atención y el desarrollo de las actividades que realizamos en Uruguay", comentó el empresario, al tiempo que destacó que "nosotros estamos realizando una exportación al país vecino, con la cual llegamos después de tiempo invertido en trabajo, y pudimos ver que a través de este sistema de participación, a nosotros como empresa se nos hace mucho más fácil el proceso y además se abre el campo de nuestra cartera de clientes, lo cual en esta oportunidad fue más que beneficioso", acotó Enrique.



De las 15 empresas participantes, ocho nunca habían participado en una misión comercial, lo que hizo de ello una muy buena experiencia, pero por sobre todo de afianzamiento y conocimiento de las exportaciones entrerrianas.



Formaron parte de la Misión: Cartocor S.A., de Paraná (envases); Trevisur S.A., de Concordia (frutas frescas); Hornos Rotativos Grafo, de Seguí (equipamiento para panaderías); Alimentos Texturizados S.A., de Aranguren (proteína de soja texturizada); I.C.L - Industria Cristian López, de Colonia Avellaneda (equipamiento para panaderías); Metalúrgica Santa Rita, de Nogoyá (equipamiento para la industria láctea); Litoral Citrus S.A., de Concordia (jugos concentrados); Give Move, de Oro Verde (bipedestador motorizado); G Y G Revestimientos, de Hernandarias (revestimientos de yeso); Molinos del Carmen S.R.L., de Nogoyá (harina de trigo); CAySI S.A., de Oro Verde (automatización y control de plantas de asfalto y hormigón); Oro Verde Digital S.R.L., de Oro Verde (software para simulador de vuelo); Laboratorios Lafedar S.A., de Paraná (medicamentos); Tauroc, de Paraná (revestimientos de yeso); y Nogopaint, de Nogoyá (pinturas).



Detalles de la estadía y acompañamiento gubernamental



En la primera jornada, los empresarios entrerrianos fueron recibidos por el embajador argentino, Mario Barletta, encuentro en el cual se realizó una breve presentación de las empresas presentes y se abordó la realidad del mercado uruguayo. Por el gobierno de Entre Ríos participó el coordinador General del Área de Promoción de Exportaciones, Santiago Escales Migliore.



El funcionario entrerriano comentó que "si bien Uruguay es un mercado relativamente pequeño en comparación con otros países de la región, es un importador de productos con mayor valor agregado, por eso vemos empresas entrerrianas del sector construcción, biomédico, farmacéutico y metalmecánico participando de esta misión. Nuestro objetivo como gobierno es facilitar a los empresarios no sólo los contactos sino también cualquier otra gestión que puedan necesitar para concretar la exportación".



"Tenemos que resaltar en esta oportunidad la participación de cuatro empresas del Programa de Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Son empresas con un gran potencial por el desarrollo de sus productos y servicios; y este es el comienzo del proceso exportador, así que estaremos acompañándolos en todo lo que necesiten para alcanzar sus objetivos", concluyó Escales Migliore.



Próximas misiones

- 26 y 27 de junio: MCM Chile

- 3 y 4 de julio: MCM Perú

- 12 al 16 de agosto: MCM Panamá - Colombia

- 28 y 29 de agosto: MCM Paraguay