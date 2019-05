Un encuentro teatral que también apostó a la capacitación

El lugar de la mirada

Universo escenográfico



Más de 120 personas participaron de las actividades que se desarrollaron durante tres jornadas en el Centro de Capacitación Turística de Concepción del Uruguay y estuvieron a cargo de Mario Martínez, en Escenografía; Gonzalo Marull, en Dramaturgia y Leandro Osorio, en Técnicas para Salas Culturales.Héctor, asistente de las capacitaciones, manifestó que "la capacitación me está dando temas o conceptos que por ahí no los tenía tan claros, aclarando algunas nociones que ayudan a que, en adelante, pueda interpretar una obra de otra manera".Otra de las participantes, Juana, calificó la experiencia como "muy interesante" y señaló que "el vivir las experiencias de todos fue realmente enriquecedor".Facundo, por su parte explicó que la propuesta "sirve para reforzar contenidos que estudié y está bueno. Que haya formación en el Encuentro permite que la gente se pueda capacitar y seguir haciendo teatro que es lo más lindo que hay".Una docente de la región concurrió con estudiantes de la Escuela Normal que hacen teatro y rescató el carácter interactivo de la propuesta "porque los chicos también participaron", subrayó.Teatron el lugar de la mirada" fue el título elegido por Gonzalo Marull para convocar al taller que contó con la presencia de jóvenes estudiantes del profesorado de teatro y disciplinas afines al arte, como expresión corporal, cine y artes visuales y amantes del proceso de escritura. En términos del propio Marull, se trata de la búsqueda de "espesar la palabra" e "invitar al espectador al acto creativo".Bajo un clima de gran disposición y participación, la capacitación comenzó con una contextualización en materia de la historia del teatro clásico y se focalizó en entrenar la mirada sobre el mundo, descifrar lo que nos rodea a través de la sensorialidad, para volcarlo luego al proceso de escritura creativa que involucra una narrativa teatral, utilizando la plástica con la palabra. Es decir, cruzar elementos con sentido y forma para generar una nueva mirada e incrustar una pregunta en el corazón del espectador.Según Marull "la dramaturgia es el eclecticismo. El teatro es una adversidad, pero una adversidad que nos gusta enfrentar. No en todos los festivales diría, no sólo de la Argentina, sino del mundo, se da este tipo de encuentros con toda esta variedad. Siempre digo que el teatro nunca va a dejar de existir, porque lo que propone es encuentro y es imaginación".Por su parte, Mario Martínez desarrolló contenidos básicos sobre Escenografía. La propuesta contó con un gran marco de público preponderantemente joven y ávido por desentrañar los secretos de la puesta en escena.En ese ámbito, los asistentes pudieron acceder a nociones básicas, contenidos teóricos y herramientas necesarias para la construcción de la puesta en escena, como dramaturgia, escenografía teatrista; los espacios escénico, sonoro y lumínico - que abarca el diseño de iluminación- vestuario, maquillaje, ritmo, teatralidad, didascalias escénicas y organización visual espectacular. Se destacó la importancia de dibujar el espacio escénico con cinta métrica, escuadra, compás, escalímetro, para concretar una idea y diversificar la perspectiva.Martínez declaró que "para llevar a escena una escenografía tenemos que estar absolutamente vinculados con el criterio y modalidades de quien dirige, ambos tienen que respirar junto con la creación de un proyecto". Además, el capacitador recalcó la importancia de "llevar a una absoluta síntesis lo que tiene que ver con el espacio, porque el actor con su comportamiento, con su trabajo crea espacios nuevos".Ante las consultas de los participantes, habló acerca de la importancia de la imaginación y la creatividad, de cómo se hace para pasar de un lugar a otro en un mismo escenario utilizando las transparencias y luminarias del teatro y sobre las didascalias escénicas."Hay una multiplicidad de disciplinas que intervienen en la construcción del producto escénico y por eso es importante capacitarse. La carrera de escenografista dura 5 años y abarca las dimensiones de escenografía en el teatro, el cine y de la TV", comentó Martínez.