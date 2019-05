Escuelas agrotécnicas entrerrianas recibieron desfibriladores

Foto 1/2 Foto 2/2

Estos equipos fueron gestionados por el Consejo General de Educación (CGE), en el marco del proyecto Plan de Mejora Jurisdiccional, del Instituto Nacional de Tecnología (Inet) con una inversión de 2,4 millones de pesos.



El acto se realizó en la Escuela Agrotécnica Nº 2 Justo José de Urquiza de Villaguay, una institución de más de 500 alumnos, y contó con la presencia de la presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, la ministra de Salud, Sonia Velázquez; la intendente de Villaguay, Claudia Monjo; los vocales del organismo educativo, Marisa Mazza y Gastón Etchepare; y el director de Educación Técnico Profesional, Andrés Rousset.



De la ceremonia, participaron además, el senador provincial, Mario Torres; los directores departamentales de Villaguay, Pablo Vittor; de San Salvador, Alejandra Confalonieri; y de Tala, Daniela Rondan Baridón; la directora Planificación, Infraestructura y Equipamiento Escolar del CGE, Ana Abreu y el coordinador de Planeamiento de Infraestructura del CGE, Pablo Chapado.



En la oportunidad, la presidenta del CGE, Marta Landó, agradeció a todos los que colaboraron para lograr llegar a la instancia de entrega, y resaltó el trabajo articulado que se lleva adelante desde el organismo, porque "esto es un trabajo mancomunado entre el Consejo General de Educación y el Ministerio de Salud, por eso hoy estamos acá, porque cumplimos con el pedido de nuestro gobernador de trabajar interministerialmente para brindar mejores acciones en beneficio de todas las personas, en este caso en educación y salud".



"Quiero destacar que esto es un proyecto en el marco de equipamiento con el Instituto nacional de Educación Tecnológica (Inet), para de alguna manera cumplir con la Ley 27159 del año 2015 sobre hábitat seguro, donde transitan los alumnos, profesores, padres y miembros de la comunidad educativa".



Por su parte la ministra de salud, Sonia Velázquez, resaltó "el hecho de constituir a las necesidades educativas de la zona rural como un área cardio-protegida, realmente es un avance importantísimo para no solamente dotar de herramientas a nuestros docentes que nos permitan realizar la prevención correspondiente, sino también para salvar vidas".



La titular de la cartera sanitaria destacó la interacción interinstitucional con el Consejo General de Educación como parte sustancial de las políticas del Estado provincial, dando cuenta a la ciudadanía de la inversión de los recursos. En este sentido manifestó: "Lo valioso e innovador del proyecto presentado es poder dimensionar, no sólo el componente pedagógico, sino que también nos permite visualizar los determinantes que inciden en el bienestar de los ciudadanos que se están forjando".



La ministra agregó: "Atendiendo a las distancias, el propósito es que podamos tener todas nuestras escuelas rurales cardio-protegidas. Estos eventos ocurren, por lo general, fuera de un centro sanitario. Es entonces cuando los referentes de las escuelas, u otras instituciones, deben estar prontos para poder actuar en forma preventiva y oportuna para llegar a tiempo y salvar vidas".



La importancia



En tanto, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, destacó la importancia de la entrega para las escuelas agro técnicas, "porque es una inversión muy importante que ha llevado adelante la provincia y ojalá que este tipo de política se pueda aplicar en otras escuelas, porque tenemos muchas escuelas rurales y técnicas. Así que celebro esta entrega y destaco el accionar del gobernador de la provincia por estas políticas públicas que se implementan y que realmente son muy beneficiosas".



En tanto, que el director de Educación Técnico Profesional, Andrés Rousset, remarcó la importancia de este proyecto, "porque es único en el país y lo pudimos llevar adelante porque tuvimos el acompañamiento de la presidente del Consejo de Educación, y del gobierno de la provincia y de gente que entendió que este proyecto era necesario. Esta es la primera etapa, la idea es seguir, continuar, y llegar a todas las instituciones y por ese camino vamos y estamos trabajando para llevar adelante acciones en pos de la mejora de nuestras comunidades educativas".



Capacitación



Luego del acto de entrega de los equipos desfibriladores, desde el Ministerio de Salud se brindó una capacitación sobre técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) a todos los directivos presentes. La misma estuvo a cargo del ingeniero José Giacopuzzi y el licenciado Edgardo Olivo.



Mientras que la empresa Criensu, proveedora de los desfibriladores brindo una capacitación sobre el uso de los equipos a las autoridades para que hagan uso adecuado de los mismos en caso de ser necesario.



Plan de Mejora



Los equipos desfibriladores fueron adquiridos por la provincia en el marco del proyecto Plan de Mejora jurisdiccional INET, con una inversión de 2,4 millones de pesos.



La Dirección de Educación Técnico Profesional elaboró un proyecto de Plan de Mejoras jurisdiccional ante el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) el cual fue aprobado por Dictamen Nº 7043/18 para la adquisición de 28 desfibriladores para las escuelas agrotecnicas estatales.



Este equipamiento Desfibrilador Externo Automatico, se pensó, en el marco de la Ley Nacional N° 27159/15, donde se exige regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita tanto en espacios públicos como privados y de acceso público, a fin de reducir la mortalidad súbita de origen cardiovascular. La misma exige la colocación del Desfibrilador Externo Automático.



Es un Proyecto único por su característica en la provincia transformando a las instituciones involucradas en áreas cardio- protegidas de alto impacto para el lugar donde está ubicada la escuela y la comunidad.



Una de las prioridades a la hora de elaborar este proyecto fue la vinculación de las escuelas agrotécnicas situadas en un contexto rural, donde hay una fuerte relación de las diferentes entidades, tales como Centro de Salud, Juntas de gobierno, Municipios, Iglesia y las escuelas, teniendo en cuenta ademas que, los centros de salud en su mayoría se ubican a varios km de las escuelas, lo que dificulta el traslado de algún integrante de la comunidad educativa o habitante local, ante situaciones extremas, y no siempre los caminos rurales se encuentran en condiciones de transitabilidad, fuertemente dependientes de las condiciones climáticas y el mantenimiento de los mismos. No debemos olvidar que en su mayoría las escuelas cuentan con residencia estudiantil.



Este Proyecto por sus características, de entrega a 28 escuelas agrotécnicas, es único o primero en la provincia, transformando a cada una de ellas, en áreas cardio- protegidas de alto impacto para el lugar donde está ubicada la escuela y la comunidad.



El proyecto se desarrolló de manera articulada con el Ministerio de Salud de la provincia, en lo referente a la capacitación de los DEA, como así también en la capacitación en RCP, armado de un protocolo de entrega y habilitación del Desfibrilador.