Por falta de materias prácticas, estudiantes hicieron una sentada

Foto 1/2 Foto 2/2

Según explicaron quienes motorizaron la protesta, se llegó a esta decisión tras reiterados pedidos realizados por los estudiantes para que se les expliquen los motivos por lo que "cada vez tenemos menos actividades de campo".



"Ellos están saliendo con un título de Técnico en Agronomía, por lo que tienen que saber de producción de alimentos, cría de diversos animales, y estas actividades prácticas no las están teniendo", explicó uno de los padres movilizados.



Aseguran que desde hace unos tres años no se están dictando las materias prácticas de producción avícola, producción apícola, producción de leche, bovinos, porcinos, cereales y forrajes, y que "esto no solo pasa en séptimo año sino en años inferiores".



"Nosotros tomamos una decisión de llevar a cabo una reunión para dialogar y que nos den una respuesta coherente y poder solucionar el problema. Presentamos una carta dirigida al Rector y nos dijo que al otro día iba a tener respuestas. Pero al otro día nos negaron la reunión donde iban a estar presentes los alumnos y nuestros padres", contó una alumna.



"Nos prometieron que íbamos a realizar pasantías y prácticas, pero no se realizaron nuca", reclamó.



Luego de la protesta, los estudiantes se reunieron con personal del Consejo General de Educación de Entre Ríos.



"Hace tres años que no vienen teniendo materias prácticas", cuestionó uno de los padres presentes esta mañana, y aseguró que los chicos necesitan "ir a la chacra, ir al campo, para cuando salgan del colegio tengan las herramientas para defenderse". (El Día)