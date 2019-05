Alumnos de escuela agrotécnica reclamarán por falta de materias prácticas

"Organizamos una sentada pacífica, con la medida de no entrar al colegio, en reclamo de nuestras materias prácticas que no estamos teniendo y que son necesarias porque es lo que nuestro título dice", contó una de las alumnas del último año.



Según informaron los alumnos, se llegó a esta decisión porque a pesar de los reiterados pedidos que han realizado para que se les explique los motivos, nunca tuvieron respuesta. Aseguran que desde hace unos tres años no se están dictando las materias prácticas de producción avícola, producción apícola, producción de leche, bovinos, porcinos, cereales y forrajes, y que "esto no solo pasa en séptimo año sino en años inferiores".



"Nosotros tomamos una decisión de llevar a cabo una reunión para dialogar y que nos den una respuesta coherente y poder solucionar el problema. Presentamos una carta dirigida al Rector y nos dijo que al otro día iba a tener respuestas. Pero al otro día nos negaron la reunión donde iban a estar presentes los alumnos y nuestros padres", comentó la entrevistada.



"Vamos a reclamar y pedir explicaciones de por qué no tenemos nuestras materias prácticas", agregó la joven, que reiteró que "no nos han querido dar una explicación y por eso nuestros padres y nosotros estamos exigiendo una respuesta, queremos saber si es por problemas internos, económicos o cuáles son".



La alumna reiteró que las únicas reuniones que han tenido con la institución son las de entrega de boletines, "donde nos prometieron que íbamos a realizar pasantías y practicas a nuestros padres, cosas que no se realizaron".



"Este problema se arrastra desde hace unos tres años. Este año fuimos una sola vez al campo siendo que necesitamos el aprendizaje. En la industria del colegio donde debemos realizar diferentes tareas estamos pidiendo una garrafa que se niegan a darnos y hasta nos ofrecimos llevarla nosotros y no nos dejan y no sabemos por qué motivo", contó. (El Día)