Se presentó la programación del XXXV Encuentro Entrerriano de Teatro

Se presentó la programación que integrará la grilla del Encuentro Entrerriano de Teatro. El mismo se realizará en la ciudad de Concepción del Uruguay del 22 al 26 de mayo. Habrá 14 funciones teatrales se presentarán de manera libre y gratuita.El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, dio a conocer las producciones teatrales elegidas para integrar la grilla del tan esperado Encuentro, además de las actividades complementarias a desarrollarse durante esos días.El objetivo de la selección estuvo en conformar una programación que funcione como una gran muestra de la producción teatral entrerriana, considerando al teatro como industria cultural y a sus protagonistas como trabajadores y trabajadoras de la cultura. Para este fin, cada compañía percibirá el pago de un cachet artístico por la función realizada y se cubrirán los gastos de estadía y traslados a la ciudad sede del Encuentro.Las obras de la sección provincial fueron elegidas por el jurado que estuvo integrado por Yanina Porchetto (Entre Ríos), Jorge Ricci (Santa Fe), y Juan Berrón (Santa Fe), tres profesionales idóneos, artistas con vasta experiencia y reconocida trayectoria en el ámbito teatral. La sección local fue conformada por producciones seleccionadas a través de una convocatoria realizada por la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Completan la grilla tres obras provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En el marco de una conferencia de prensa, el productor general del Encuentro -Gabriel Cosoy- dió a conocer detalles de la programación. "Ya concluimos la primera fase organizativa y de gestiones para el XXXV Encuentro Entrerriano de Teatro. En total la grilla suma 14 obras de teatro de distintos estilos. La mayoría de las obras se van a realizar en el salón del Colegio Nacional Urquiza y en el Auditorio Carlos María Scelzi" , dijo el productor.Durante los días del Encuentro, los espectadores y espectadoras podrán disfrutar de obras de teatro tradicional y otras que sucederán en espacios no convencionales como la obra Wakachena (Concepción del Uruguay) que se va a realizar en un centro cultural pequeño. También se presentará la puesta en escena de la obra "Solo llame para decirte que te amo" de Nelson Valente, una producción del Teatro 25 de Mayo, del Complejo Teatral San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se realizará en una casa de familia. Una serie de intervenciones artísticas en edificios históricos de Concepción del Uruguay y de actividades en espacios públicos tendrán lugar alrededor de la Plaza Francisco Ramírez.La variedad y diversidad de las propuestas de la grilla de programación será, sin lugar a dudas, el matiz esencial de la iniciativa. "Van a ser todas experiencias muy interesantes. La idea es que el Encuentro no solo sea la presentación de obras teatrales sino también, la posibilidad de brindar capacitaciones y mesas debate para tejer nuevas redes"."También habrá actividades para el público infantil. Vamos a tener artes circenses de la mano de la Compañía Cosifango de Colón, ofreciendo su espectáculo de circo en la calesita de la Plaza Ramírez. Toda las actividades del Encuentro serán libres y gratuitas", recalcó especialmente el productor."Dentro de la organización también participa el Consejo Federal de Inversiones, el Instituto Nacional del Teatro y la municipalidad de Concepción del Uruguay", finalizó Cosoy.Durante el Encuentro se desarrollarán tres talleres: de escenografía dictado por Mario Martínez, de dramaturgia dictado por Gonzalo Marull y de técnica. Esta última capacitación cargo de Leandro Osorio, jefe técnico del centro Cultural La Vieja Usina, dedicado a técnicos y personal de las salas culturales de la región, ya sean salas municipales o salas privadas o independientes."Cabe destacar que es la primera vez que en un Encuentro de teatro se ofrece una capacitación para técnicos y no solo para los artistas", dijo Gabriel Cosoy mientras comentó los detalles de las instancias que se desarrollarán en La Histórica.Realce de la historia entrerriana e invitados de lujoPersonajes de la historia entrerriana como Urquiza, Dolores Costa, a Francisco Ramirez serán personificados por actores y actrices uruguayenses en tramas históricas. Al mismo tiempo, personajes legendarios se verán interpelados por los públicos en espacios públicos.Asimismo, está prevista la participación de Juan Palomino, actor de reconocida trayectoria en teatro y televisión con un pequeño monólogo e interpretación de canciones. Otra actriz importantísima deleitará a los espectadores entrerrianos en la Casa Rodante de situada en la plaza central de la ciudad: María FiorentinoFrancisca D´Agostino, Directora del Centro Cultural La Vieja Usina y responsable de la muestra y publicación de "Encuentros Entrerrianos de Teatro 1969-2019. 50 años. 35 ediciones", acompañó a Cosoy en la conferencia de prensa brindada en la capital entrerriana."El Encuentro tiene una historia muy larga, la primera edición fue en 1969, es decir que este año se cumplen 50 años de su primera edición. Entonce con motivo de estos 50 años y de las 35 ediciones que se realizaron quisimos recuperar en una esta muestra lo que se ha venido haciendo en estos 50 años", subrayó la funcionaria.Frente a los medios, la directora explicó que el Encuentro registró muchos altibajos. La realización no solo estuvo atada a los avatares políticos del país y de Entre Ríos particularmente, sino también a cuestiones económicas. Hubo también algunos años que no se pudo hacer por falta de presupuesto. "Por estas razones, nos pareció una buena idea celebrar este Encuentro y organizar una muestra del recorrido por las 35 ediciones", dijo la coordina del trabajo.Y agregó: "la publicación, por su parte, es un estudio más exhaustivo de cada edición, de qué obras participaron, de dónde se realizaron las funciones, qué actividades especiales hubo, etc. Estamos muy contentos con los resultados. La etapa de investigación fue muy corta y nos quedaron muchas cosas por poner en esa publicación pero creemos que es un muy buen primer paso. Recibimos mucha ayuda de los teatristas porque son ellos los que tienen guardados los programas o las memorias de esas ediciones . Muchas personas nos aportaron materiales.Trabajamos mucho también con la Dirección General de Comunicación de la Secretaría de Turismo y Cultura, y con el Archivo General de la Provincia"."Es importante que quede algo impreso, y que los teatristas y el público, como lo han hecho durante todos estos años se apropien de la muestra y del Encuentro, porque es una manera de que se garantice la continuidad más allá de las gestiones y de los avatares políticos y económicos, y que el Encuentro pueda seguir haciéndose", dijo D´Agostino.De la selección provincial resultaron elegidas:"Verduras Imaginarias" de Martín Giner (Sinergia Teatral - Gualeguaychú)."Buñuelo de Peluca" de Compañía Cosifango (Cosifango - Colón)."Guía Semanal de Ideas" de Gastón Díaz (Kesto Kelotro - Gualeguay)."Pánfilos" de Olivia Reinhartt, Valeria Folini, Jorge Velozo Alvear y Walter Arosteguy.(Teatro del Bardo - Paraná)."Queereme Así" de Nadia Grandón, Juan Capurro, Mercedes Wendler y Julián Dayub(Paraná)."El Cruce" adaptación de Gabriela Trevisani sobre el cuento El Cruce de Sebastián Borkoski y relatos de Horacio Quiroga (Teatro del Bardo - Paraná)."Mequetrefes Rodando" de Verónica Spahn, Leandro Bogado, Jimena González y Carlos Vicentín (Saltinbanquis - Paraná)."Un eco más (versión libre de algunas vidas)" de Oscar Lesa (Metamorfosis - Paraná)."Wakachena. Parir machos, quiebra ciclos" de Emiliano Gabriel Farias (Du plex)."Una de lobizones" del Taller Municipal de Teatro de Concepción del Uruguay."El Poder de la Magia, un viaje" de Noelia Rodríguez (Taller de teatro Colorín)."Millones de segundos" de Diego Casado Rubio, del Catálogo del Instituto Nacional del Teatro (CABA)."Yo, encarnación Ezcurra" de Cristina Escofet (CABA)."Solo llamé para decirte que te amo" de Nelson Valente (CABA).