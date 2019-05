Cultura Encendida: Aranguren y Cerrito recibieron al camión escenario viajero

En Cerrito

Música

En Aranguren, departamento Nogoyá, escenario fue montado en el gimnasio cubierto del polideportivo local para que las familias puedan disfrutar con mayor comodidad. Pasadas las 19 dio inicio el evento para deleite de los más pequeños con la clown "Peperina".Más tarde llegó el momento de la presentación culinaria a cargo del Chef Eduardo Panozzo quien elaboró Pollo al disco con vegetales, y la cocinera local Erminda Krenz presentó sus empanadas fritas.En la cocina todo está en marcha, los aromas se hacen sentir y en tanto los sabores se van conjugando el chamamé se hace presente con Gustavo Reynoso Trio, un excelente grupo con raíces arangurenses y de gran trayectoria en la música litoraleña.Tras algo de baile y buena música entrerriana llegó la degustación de los platos y de los vinos de producción provincial, uno a uno el público se acercó y disfrutó de estos sabores tan nuestros y tradicionales.Finalmente la bailanta inició con el grupo de cumbia "Los Auténticos", oriundos de Ramírez, con su ritmo alegre y contagioso.Los emprendedores y artesanos también se ubicaron en el salón donde se pudo observar una variada oferta gastronómica como la que presentaron las alumnas pasteleras de la Escuela Técnica N° 5 FP Anexo "14 de Febrero". También expuso sus muebles artesanales Fabián Bruggeman, apícola y artesano local, que con sus manos e inventiva hace bellas creaciones en madera; En este sentido, Bruggeman relató: "A los 5 años hice mi primer juguete de madera, eran tiempos donde ir a una juguetería para un niño no era muy común, así que en base a un dibujo de un trencito en una revista me lo hice como pude, y ahí comenzó mi gusto por la madera; mi casa la amueblé con cosas que yo hice y las realicé todo con descartes de madera, cachetes de troncos y gajos, porque tengo una modalidad de utilizar madera y troncos de árboles caídos, ya sea por el viento o por x motivos, pero cortar un árbol jamás". Luego el artesano cuentó con orgullo sobre un encargo muy especial que tuvo como destino un obsequio para el gobernador Gustavo Bordet y al respecto, explicó: "En una oportunidad tuve el gran honor, por pedido del intendente de aquí de Aranguren que quería darle un presente, y fue un gusto hacer en madera un reloj con una frase en él, frase sacada de un proverbio bíblico que dice "cuando los justos gobiernan la tierra el pueblo se alegra" y creo que era la frase más indicada para nuestro gobernador", resaltó.En representación del municipio local estuvo el secretario de Gobierno, Ernesto Müller, que al hacer uso de la palabra manifestó su agradecimiento para con los artesanos, emprendedores, el público que participó activamente y en especial al gobernador de Entre Ríos y a la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia. La locución y conducción estuvo a cargo de Jorge Ferreira.Fue una bella noche compartida con los vecinos de Aranguren que se mostraron muy complacidos con esta propuesta del gobierno de Entre Ríos de recorrer nuestra querida provincia llegando a sus pueblos y ciudades, acercando Entre Ríos a los entrerrianos y compartiendo momentos con las familias.En la Plaza Las Colonias, donde se vivió una verdadera fiesta con su propuesta cultural, artística, música en vivo, cocina con identidad y feria de emprendedores y artesanos.La apertura estuvo a cargo del intendente Ulises Tomassi quien dio la bienvenida al público y en su alocución expresó: "En primera instancia quiero agradecer al gobernador por esta iniciativa de recorrer las distintas pequeñas ciudades de nuestra provincia, para nosotros es una enorme satisfacción y tenerlos aquí a ustedes también es un mérito de la provincia para que se acerquen y disfruten de esta tarde. La idea de esta iniciativa es la posibilidad de que podamos compartir y disfrutar de estos espacios más que agradables y confortables entre las familias, los amigos y los chicos".EL clown Charamusca fue quien abrió el evento artístico desatando las sonrisas en toda la familia y sorprendiendo a sus espectadores para dar paso a la presentación del show gastronómico, que en esta ocasión, estuvo a cargo del reconocido Chef Valentín Dafarra, haciendo su primera presentación dentro del programa del camión escenario. Valentín es de la ciudad de Concepción del Uruguay donde además de ser un artista gourmet ejerce como docente gastronómico. Sobre el menú que eligió para esta jornada explicó: "Vamos a estar promoviendo la gastronomía local con un chanchipan, que es un sándwich clásico de la localidad al cual le vamos a hacer algunas modificaciones como presentarlo con una torta asada en lugar de pan, vamos a hacer una mayonesa de batata, otro producto de la zona y de estación, y también una criolla al rescoldo".Luego, sobre su parecer en cuanto al programa, Dafarra comentó: "Me parece una iniciativa muy buena esto de andar promoviendo de ciudad en ciudad nuestra gastronomía, lo típico de cada localidad, hoy en día dándole una vuelta de rosca para hacerlos más innovador". Como es habitual el chef es acompañado por un cocinero/a local que en Cerrito fue Patricia Silvestre.Al momento de la degustación el plato recibió los mejores halagos y comentarios de los presentes.El primer grupo musical en llegar al escenario fue el multipremiado acordeonista Aldo Taborda junto a su grupo compuesto por Agustina Arias - vocalista, Nicolás Roldan ? Piano, Juan Salomone ? Bajo y Carlos Ricciardino ? Batería, ofreciendo al público un variado repertorio de primera calidad.Más tarde la plaza se llenó de ritmo con Betina, La Voz del Corazón, y su ritmo de cumbia. Esta joven cantante oriunda de la ciudad de Crespo junto a su grupo sabe realmente cómo animar cualquier escenario. Cabe destacar que Betina fue ganadora de los Juegos Culturales Evita de la provincia y actualmente está nominada a los premios Gardel.La tarde culminó a puro baile, muchísima diversión haciendo de esta jornada un momento diferente para los vecinos de Cerrito que recibieron al escenario móvil con gran calidez y atención.Este domingo el escenario móvil se encuentra en la ciudad de La Paz.