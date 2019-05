Habilitaron una nueva planta campamentil en Concordia

En Concordia se habilitó una nueva planta campamentil para estudiantes de toda la provincia. Funcionará en el Centro de Educación Física Nº4 (Ex Polideportivo) de la capital del citrus y el objetivo es recibir a jóvenes de las distintas localidades, que podrán disfrutar de actividades recreativas y educativas.



El acto de inauguración estuvo encabezado por el vocal del Consejo General de Educación (CGE), Gastón Etchepare; el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), José Luis Rodríguez; el director de Educación Física del organismo educativo, Roque Chaves; la directora departamental de escuela de Concordia Griselda Di Lello y el director del Centro de Educación Física Nº4, Alberto Pisacco.



El espacio está a cargo de la dirección de educación física del CGE a través del programa Entre Ríos Acampa, y el Centro de Educación Física Nº4. Dicho espacio tiene como principal objetivo crecentar la oferta de acceso a la actividad física, deportiva, recreativa, acantonamientos y campamentos; procurando el cuidado del medio ambiente y brindando un servicio a toda la comunidad.



El vocal del CGE, Gastón Etchepare, señaló que se trata de ampliar espacios de formación, aprovechar un espacio ocioso donde los chicos pueden realizar sus prácticas, porque es bueno que pongan en práctica todo lo que se desarrolla durante el año y compartir con sus compañeros actividades en espacios naturales es una experiencia única para ellos".



En la oportunidad el presidente de Codesal, José Luis Rodríguez, valoró el programa que viene desarrollando el Consejo de Educación para estudiantes de toda la provincia. Además, Rodríguez recordó la firma de convenio con el organismo, "para el desarrollo de este programa que lleva adelante la provincia a través de las políticas públicas impulsadas por nuestro gobernador."



Por su parte, Roque Chaves resaltó el impulso que le ha dado el gobierno de la provincia a las políticas educativas que avalan el programa Entre Ríos Acampa, y explicó que " es un programa que consta de varias cuestiones, por un lado de recuperación de escuelas rurales que han quedado sin matrícula, las cuales se han mejorado, se las he equipado con heladera cocina, insumos básicos para 30 personas que tienen que ver con utensilios de cocina, carpas, bolsas de dormir con un presupuesto acorde para que se lleven a cabo estas actividades". Un aula diferente La directora departamental de escuelas de Concordia, Griselda Di Lello, enfatizó sobre la importancia de crear este tipo de espacios, porque " es un aula diferente, para mi es la escuela deseada, la escuela que venimos desde hace muchos años apuntando, la escuela para los estudiantes del siglo XXI, una escuela que rompe estructuras, que se hace viva porque los estudiantes en estos espacios pueden aprender lo que muchas veces queremos transmitir y no nos damos cuenta de que el conocimiento se construye, y se construye desde de la experiencia, en este caso, viviendo con el contacto en la naturaleza, aprendiendo a socializar y vivir con el otro, interdisciplinariamente.



Además, la funcionaria resaltó la importancia de las políticas públicas llevadas adelante por la provincia, "creo que es el momento de reconocer las políticas de estado en educación que impulsa la provincia, que hacen esa escuela innovadora, esa escuela diferente, no solo en concordia sino en cada lugar de la provincia".