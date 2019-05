Se trabaja en la construcción de la ruta Nº 51 desde Larroque a Parera

Memoria descriptiva

La directora Administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benitez, recorrió la obra de construcción de la ruta provincial Nº 51 desde Larroque a Parera, departamento Gualeguaychú. Los trabajos tienen por objetivo potenciar la economía regional, el turismo del sur entrerriano y la accesibilidad a las localidades involucradas en el tramo pavimentado."Recorrimos los diferentes frentes de trabajo de esta gran obra que lleva un 35 por ciento de grado de avance y que le cambiará la vida a los vecinos de la región", destacó la titular de Vialidad Provincial.A su vez, informó "que se trabaja en la pavimentación de Larroque a Irazusta desde el km 8 hacia adelante. Se está haciendo base y sub base calcárea, sub rasante de cal, y se pavimenta. El asfalto está a 3 km de Irazusta".Asimismo, la funcionaria agregó que "la semana que viene comenzará con el movimiento de suelo desde Parera a Irazusta, y se abrirá otra frente de obra entre los puentes Gualeyan y Las Toscas".Se contempla la pavimentación de la ruta provincial Nº 51, entre las localidades de Larroque y Estación Parera, pertenecientes al departamento de Gualeguaychú. Dicho tramo de la ruta provincia, se subdivide en dos sub-tramos. El que corresponde al sub-tramo I se encuentra entre Larroque y Estación Irazusta. La longitud del mismo es de 13.349,90m, previéndose además la construcción del acceso a Estación Irazusta (Villa Eleonora) en una longitud de 2.673 m. El sub-tramo II, se encuentra determinado entre Estación Irazusta y Estación Parera, con una longitud de 14.179,12 m, previéndose además, la construcción de puentes.El propósito de este proyecto consiste en la construcción de perfiles estructurales de calzadas de asfalto de diferentes tipos y dimensiones, de acuerdo a las necesidades de optimización del tramo a ejecutar. Por lo enunciado anteriormente en el sub-tramo I entre la progresiva 441,14 y progresiva 0,00 se plantea una urbanización con la inclusión de cordones cuneta, badenes de hormigón, capas de suelo calcáreo, subrasante de suelo común mejorada con 2 por ciento de cal, contenidas con un terraplén de suelo común y banquinas de suelo natural en ambos lados.Desde la progresiva 10.430,00 y hasta el final del sub-tramo I, la traza de la obra se desarrolla a campo traviesa. Esto se debe a parámetros de optimización y mejoramiento del desarrollo de la ruta provincial Nº 51. Asimismo, cómo complemento de este subtramo I se incorpora la construcción del acceso a Estación Irazusta (Villa Eleonora), en el que se plantean pervfiles rurales y urbanos, quedando de esta manera anexada a la obra de la ruta provincial Nº 51.Además, se realizaron los estudios hidráulicos de todo el trayecto. Y se determina la ejecución de dos puentes de hormigón de 30 metros de longitud cada uno sobre los cauces de los arroyos Las Toscas y Gualeyán, respectivamente.Conjuntamente se reemplazan alcantarillas transversales y laterales existentes; por alcantarillas de hormigón armado, de dimensiones variables acorde a las necesidades hidráulicas de la zona, en ambos subtramos.Asimismo, se prevé la señalización horizontal y vertical de todo el trayecto, dentro de las normas de seguridad vial, y además la colocación de un sistema de seguridad ferroviario, como así también la construcción e calzadas de hormigón en las intersecciones de acceso a Estación Irazusta con las vías férreas del ramal Larroque ? Estación Parera pertenecientes al sub tramo I y en final del sub tramo II, sobre el ramal que une Estación Parera a Estación Almada.La titular del ente vial estuvo acompañada del Ingeniero Jefe, Juan Arias; el secretario Coordinador Técnico, Miguel Feltes; el director de Construcciones, David Coronel, y el inspector de la Obra, Emilio Baso.