Habrá una nueva movilización de escuela técnica por el estado del edificio

El próximo sábado, el lugar de encuentro será en el centro de la ciudad, en las calles 25 de Mayo y Alberdi, y sin movilización, se escuchará el Himno Nacional, la Marcha de Entre Ríos, se reconocerá a profesores y se explicarán los avances de la situación ya que todavía no existe un proyecto concreto.



"Por nuestra parte estamos comenzando a trabajar en un programa de necesidades, pero seguimos pasándola mal y teniendo muchas falencias", explicó Mauricio, el Presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela, y agregó "queremos que las autoridades entiendan que el desarrollo de un proyecto tiene que ser lo más rápido posible, buscamos mantener la vigencia del reclamo". "Se debe entender que el edificio no aguanta más tiempo sin una reparación a fondo, y queremos transmitir lo que vivimos todos los días, las dificultades de las personas que asisten al establecimiento, dificultades por tener un edificio en esas condiciones donde existen numerosas goteras, instalación eléctrica peligrosa (remendada, y sin toma corriente, no se puede enchufar nada en un aula), falta de requerimientos de seguridad como las salidas de emergencia y estructura deteriorada en general", detalló el alumno.



"El reclamo existirá hasta que no haya una solución a la altura. Más allá del acercamiento y compromiso de las autoridades y que hay que darles tiempo para su respectivo trabajo, hasta que no veamos nada concretado, no vamos a parar", aseguró.