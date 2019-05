Sindicatos de la provincia se capacitarán en perspectiva de género

Se realizó la firma de un acta compromiso entre las partes para llevar adelante capacitaciones en Paridad de Género, Perspectiva de Género, la Mujer en el mercado del Trabajo y Derechos de las Mujeres, con representantes de gremios estatales como de otras ramas de actividad de toda la provincia. La rúbrica se llevó adelante con el fin de avanzar en la instrumentación de un programa de capacitación en perspectiva de género, que promueva la paridad en la participación, representación interna y accionar externo de las organizaciones.La actividad tuvo lugar en el marco de una reunión entre las partes que se llevó adelante en la Sala Antequeda de la capital provincial. Al respecto, la titular de la cartera de Desarrollo Social, Laura Stratta, agradeció la presencia de los gremios y puso en valor "esta forma de construir, de trabajo articulado, respetuoso, alrededor de un tema tan importante para nosotros, como son las políticas de género. Creemos en lo que podemos lograr junto a ustedes, que son un brazo necesario que nos permite llegar a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras del Estado; como así también a aquellos que pertenecen a diferentes sectores del trabajo".Asimismo, la ministra agregó: "Nuestro gobernador Gustavo Bordet nos insta a trabajar articuladamente y a poner en agenda estos temas, que muchas veces son complejos pero que requieren de una definición política, para incorporar la perspectiva de género a nuestras prácticas". En ese sentido, sostuvo: "Venimos diseñando acciones que nos permitan empoderar a las mujeres en los diferentes ámbitos, pero también promoviendo la participación activa. En ese camino nos encontramos con otros, vamos construyendo juntos estrategias para construir una sociedad más igualitaria, más inclusiva, con más justicia social, porque sabemos que es una tarea que no es posible realizar en soledad porque se trata de un cambio cultural, para construir la sociedad que queremos". En ese camino, señaló, se generarán capacitaciones para abordar cuestiones de género en el ámbito sindical."Queremos reiterar el compromiso de seguir construyendo y de seguir diseñando espacios y políticas, que nos encuentren promoviendo más derechos, en un escenario político y económico tan difícil. Ante el discurso del individualismo y del sálvese quien pueda, nosotros reivindicamos la participación y reivindicamos la política como herramienta de transformación de las sociedades", concluyó Stratta.Por su parte la secretaria de la Mujer, Valeria Migueles, explicó que el inicio de un trabajo articulado con los sindicatos "tiene que ver con las políticas de Estado que venimos fortaleciendo en materia de género. Hoy estamos firmando este acuerdo como parte de un camino que estamos recorriendo y visibilizando temas que nos parece importante poner en superficie para empezar a construir desde esos lugares la igualdad. Firmado el convenio, vamos a llevar adelante capacitaciones que vamos a dar en todos los sindicatos en formación con perspectiva de género. Ellas y ellos luego serán replicadores con los trabajadores afiliados".La actividad forma parte de una agenda de género que promueve la paridad y la vigencia efectiva de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, explicó Migueles.En esta línea, Mariela Ponce de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa) manifestó: "La firma de este convenio es realmente un gran logro, un gran paso en el que es muy importante que todos los sindicatos estén participando. En este trabajo es de gran importancia que los hombres entiendan que las mujeres podemos conducir los sindicatos y por eso es fundamental también su acompañamiento para seguir en este camino. Hay mucho para hacer y para eso hay que seguir trabajando y fortaleciéndose como lo estamos haciendo acá".Por su parte, la secretaria de igualdad de género y oportunidades de la CTA de los trabajadores Entre Ríos, Ivanna Rezzet, expresó: "Nuestra central lleva adelante un proceso de transformación de avanzar con la perspectiva de género dentro de su estructura orgánica. Un proceso que aquí en Entre Ríos en particular lo entendimos y propusimos un espacio de formación y capacitación en un principio para dirigentes sindicales. Celebro que estemos todas las organizaciones, porque las mujeres entendimos que solas no podemos, que tenemos que estar todas juntas y organizadas. Esta reunión tiene que ver con eso, debatir nuestras miradas y trabajar en conjunto".Asimismo, la secretaria adjunta de la CTA Autónoma provincial, Silvina Calveyra, destacó: "Felicitamos el espacio que se ha construido en estos procesos de transformación que tanto necesitamos en la búsqueda de equidad; en la búsqueda de paridad y también en los procesos de formación que hacia el interior de las entidades sindicales hay que dar". Y agregó: "Este acuerdo es fundamental porque viene a dar cumplimiento con la ley 26.485, que es la ley de prevención y erradicación de la violencia de género y a fortalecer también la ley provincial que tenemos para trabajar el acoso y la persecución en los ámbitos laborales. Esto también tiene que ver un trabajo en conjunto entre mujeres sindicalistas y el Estado, en el marco de una gestión del gobierno que le ha dado a las mujeres una participación activa".Inés Fabre, a cargo de la Secretaría de Género y Oportunidades de la CTA Autónoma Entre Ríos, manifestó: "Celebro este gran paso y que se dé esta instancia en lo que refiere a equidad y paridad. Éste es el camino que debemos transitar para cambiar el rumbo y para cambiar la mentalidad, porque estamos convencidos de que la igualdad y la paridad en la conducción es posible y necesaria".Finalmente, en representación de la Juventud Sindical, Juliana Viola, agregó: "Estamos muy contentas que el Estado esté presente en esta lucha por la paridad de género, es muy importante la participación de las mujeres y la lucha de las trabajadoras. Tanto en lo político como en lo sindical es muy importante el consenso y por eso celebro esta instancia, nos comprometemos a seguir trabajando".Los sindicatos que firmaron las actas de compromiso son la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Asociación de Magisterio de Educación Técnica (Amet); Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu); Asociación Trabajadores del Estado (ATE); Unión Personal Civil de la Nación (Upcn); Unión Obrera de la Construcción (Uocra); Sindicato de Empleados de Comercio; Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid); Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip); Asociación del Personal Superior Municipal de Paraná (APS); Cta Autónoma; Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (Aatrac); Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa); Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop); Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento; Cta Entre Ríos; Centro de Viajantes de Entre Ríos (Cver); Sindicato de la Carne Colón; Sindicato de la Carne Diamante; Sindicato de la Carne Paraná; Sindicato de Peones de Taxis; Sindicato Unido Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas (Sutiaga); Cgt Regional Gualeguaychú; Cgt Regional Concpeción del Uruguay; Cgt Regional Paraná; Unión Tranviarios Automotor (UTA); Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem); Asociación del Personal de Uner (Apuner); Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp); Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep); Asociación Bancaria; Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (Sutep); Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soem Diamante); Sindicato del petróleo y gas privado de Entre Ríos; Sindicato de Choferes de Camiones; Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra); Sindicato de Obras Sociales de la Provincia de Entre Ríos; Cgt Regional Concepción del Uruguay; Cgt Regional Gualeguaychú; Unión Docente Argentina (UDA); Unión Personal Civil de la Fuerzas Armadas (Pecifa); Sindicato Telefónicos de Entre Ríos; Asociación Personal del Inta (Apinta); Asociación del Personal de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Apuader); Asociación Empleados de la Obra Social Iosper.Cabe señalar que la convocatoria a los sindicatos se encuentra abierta para participar de esta propuesta. Los que deseen quieren adherir pueden comunicarse a la Subsecretaria de la Mujer enviando un correo electrónico a: subsecretariaentrerios@gmail.com