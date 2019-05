El escenario móvil de Cultura Encendida llegó a Santa Elena

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Amilcar Genre Bert, Vice Intendente de Santa Elena fue quien dio el puntapié inicial para comenzar con el evento, momento en el que al tomar la palabra y tras dar la bienvenida a sus vecinos así como a visitantes de zonas aledañas manifestó " Es una decisión de nuestro gobernador Gustavo Bordet que actividades como esta de índole cultura puedan derramarse por las distintas comunidades para que conozcan distintos aspectos de nuestra provincia como por ejemplo los vinos y la comida, que hoy se va a estar degustando. Además esto es algo que se lleva delante de una manera absolutamente preocupada por que la cultura esté presente en todos y en cada uno de los entrerrianos, se lleva adelante sin distinciones de color político de las localidades, se hace con un solo objetivo, de que la cultura siempre que provenga del estado sea de manera gratuita y para todos, algo que también nosotros tratamos desde la gestión municipal de repetir, el poner los aspectos culturales en alto valor para toda la ciudadanía" remarcó el funcionario.



Luego la propuesta artística se puso en marcha con la locución de Miguel Muñoz y Graciela Ibáñez que anunciaban al clown "Charamusca" que causó fascinación en los presentes y marcó el clima festivo desde el inicio. Seguidamente alumnos y alumnas del Taller Municipal de Danzas mostraron una serie de bellas coreografías con mucho ritmo.



Tras las risas y el baile llegó el momento de encender las hornallas de nuestra cocina con identidad, el chef a cargo fue Pablo Domínguez cuyo plato consistió en tortillas de maíz y trigo en tanto los cocineros locales, German Vélez y Sergio Gómez, elaboraron cartuchos de pescado rellenos y empanadas de pescado respectivamente. Cabe destacar que la ciudad de Santa Elena es reconocida como la meca de la pesca, por ende el pescado es parte de los sabores arraigados en la comunidad.



Música



En lo que refiere a la música, la propuesta como siempre se destaca por la calidad artística, el primer grupo en llegar al escenario fue Flavio Valdéz, este paranaense guitarrista, cantor y docente, trae consigo su propio estilo musical entre el folklore y latinoamericano.



Por otra parte también estuvo el grupo "El Remanso" con un sonido folklórico maravilloso, alegre y contagioso que sacude el alma.



El cierre fue responsabilidad de "La Banda del Tigre Ariel" de Santa Elena, con su ritmo de cumbia torna imposible permanecer en quietud, por ende aquí se armó la bailanta popular.



Feria de Emprendedores



La Feria de emprendedores y artesanos se ha convertido en un espacio de oportunidades, estos trabajadores encuentran la oportunidad justa para comerciar y mostrar sus productos a toda la ciudad y ante ello suelen mostrarse muy agradecidos y entusiasmados con esta iniciativa.



Entre los stand de Santa Elena se encuentra el emprendedor Ariel Aloy quien se dedica al arte gráfico, específicamente sobre tela, serigrafía, sublimación, etc. Este joven comenzó su emprendimiento hace algo más de 8 años como experimentando para tener sus propias prendas originales y hoy se ha convertido en su medio de vida, al respecto de la propuesta del escenario móvil Aloy destaca "una de las principales maneras de hacer crecer a una provincia y a un pueblo es a través de la cultura, por eso me parece fenomenal, tendría que hacerse más seguido" rescató



Otro espacio en la feria fue el de la Biblioteca Escolar y Popular Urquiza, quienes están cumpliendo 100 años al servicio de la comunidad y la educación. Ellos dispusieron un rincón de cuentos y lectura que resultaba muy grato al observar como muchos niños se acercaron para disfrutar de un libro, Eloísa Lovaiza es la bibliotecaria y vicepresidenta de la comisión de la misma, y se encontraba muy complacida con el evento ya que a pesar de ser una institución centenaria relata que hay muchas personas que no conocen la biblioteca y en este sentido afirma "muchas personas se han olvidados de la bibliotecas en parte por todos los medios que existen ahora, nosotros tenemos mucha gente grande que lee novelas y muchos chicos, estamos insertos en una escuela, la número 9, que es la primer escuela de Santa Elena, y desde allí siempre inculcamos en los chicos que desde el jardín concurran a la biblioteca, porque hay gente que no la conoce a pesar de que contamos con material de todo tipo, tanto para el colegio como de política, deporte, todos los años viajamos a la Feria del Libro y traemos mucho material" sobre la presencia de los niños en el stand continuo expresando "desde chiquitos intentamos que les gusten los libros y tenemos muchos libros de cuentos porque, además, hay muchos padres jóvenes que vienen a estudiar y traen a sus niños y mientras lo hacen los chicos están en el rincón infantil leyendo cuentos" finalizó.



La presencia del camión escenario viajero en Santa Elena fue un gran éxito, mucho público infantil, adultos y adolescentes disfrutaron a pleno acompañados de una tarde soleada inmejorable. Nuestra próxima parada es la localidad de Tabossi, departamento Paraná, este domingo 12 de Mayo.