Villa Urquiza recibió al camión escenario viajero de Cultura Encendida

La propuesta del camión escenario viajero hizo su parada en la localidad de Villa Urquiza para vivir junto a los vecinos una tarde diferente colmada de ritmos, sabores, entretenimiento y por sobre todo sentir nuestra cultura viva y latente.



Por parte de las autoridades locales la anfitriona fue Débora Siebenhar, secretaria de Turismo y Cultura de Villa Urquiza quien junto a Silvestre Chazarreta fueron los encargados de dar comienzo protocolarmente al evento, ocasión en la que Siebenhar manifestó su agradecimiento con el gobierno de Entre Ríos por llegar con esta iniciativa a su localidad.



A las 15 el show inició con la presentación del clown Frijol quien dio la bienvenida a las familias con su atractivo espectáculo, interactuando con los niños y niñas del lugar, jugando y dejando divertidos aprendizajes.



Más tarde entre mate y mate llega al escenario la banda de rock Eco Lunar, de la ciudad de Paraná, poniendo su sonido a la jornada. Seguidamente fue el momento de Raíces de Villa Urquiza, un grupo chamamecero local que brindó una gran participación y hermosos sapucay.



Tras ellos la cocina comienza a tomar sazón con la chef Juliana Ríos Moretti junto a Matías Torra elaborando Surubí en témpora de cerveza con salsa de queso, nuez y verdeo. El menú al momento de la degustación recogió los mejores halagos.



El último grupo en llegar al escenario fue La Cumbiambera quien hizo un cierre, que como su nombre lo indica, a pura cumbia colmó de ritmo y baile la plaza 1° de Mayo.



La Feria de emprendedores y artesanos lucía en esta oportunidad particularmente colorida y con una variada propuesta como la del stand del matrimonio de Walter Amadeo y Patricia Segovia que realizan artesanías con materiales ya descartados como ser partes de automóviles, botellas, etc, transformándolos en bellas creaciones; Sobre su labor Amadeo explica "siempre he estado juntando cosas principalmente antigüedades, además con la idea de reciclar repuestos de autos, motos, cadenas, hacerlo como un hobby y ella (por su esposa) me decía para qué juntas eso, pero aquí estamos", por su parte Patricia relata que un problema de salud la dejó en silla de ruedas y ante la necesidad de sentirse útil se inició en esta tarea de las artesanías "esto nos está ayudando como familia porque nos hace bien al alma y este tipo de cosas de estar con la gente, tranquilos en un clima familiar nos hace muy bien, además nos ayuda económicamente y ayudamos al medio ambiente" expresó la señora. Entre las artesanías se destaca un mini tractor hecho a partir de una antigua máquina de coser, relojes de pared y escritorio, etc.



Hermosa tarde junto a los vecinos de la bella localidad de Villa Urquiza, un rincón a la vera del río Paraná donde el paisaje y su gente atrapan con su gran calidez y entusiasmo.



Ahora retomamos las rutas entrerrianas para llegar este sábado 11 a la ciudad de Santa Elena y el domingo 12 a Tabossi con nuestra Cultura Encendida.