En Gualeguaychú solo funcionó una línea de colectivos este jueves

Por atrasos de salarios, Gualeguaychú tendrá una sola línea de colectivos en lo que resta del día. Así lo resolvieron este jueves los choferes de las empresas Delcausse Hermanos (Buses Gualeguaychú) y Santa Rita. De esta manera, las líneas 1, 2 y 4 no funcionarán por resto de la jornada.



Joaquín Martínez, uno de los choferes que fue parte de una reunión realizada en el depósito de Santa Rita, explicó la situación que los llevó a definir el paro de actividades.



"Estamos cobrando el sueldo en tres veces y con dos escalas salariales abajo", expresó el trabajador, y aclaró: "Estamos cobrando la escala de noviembre, nos deben la de diciembre y la de febrero", supo El Día.



"Hay muchas familias que no llegan a fin de mes, la situación no da para más", agregó Martínez. Al tiempo que apuntó contra el sindicato del sector: "No hay respuesta alguna de la UTA, se lavaron las manos".