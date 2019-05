El hospital Salaberry de Victoria se queda sin quirófano por seis a ocho meses

El doctor Edgardo García, director del nosocomio, explicó que la licitación de obra se llevó a cabo en agosto del año pasado y en diciembre fue adjudicada la misma. Entre los trabajos se encontraba la sala de cirugía y el quirófano por tal motivo tuvieron que desalojar todo ese sector del hospital.



A partir de febrero implementaron medidas de emergencia para poder llevar a cabo las cirugías. Así fue como llegaron a un acuerdo con el Policlínico de la ciudad, donde se llevan a cabo las cirugías programadas, con médico, ayudante, anestesista e instrumentistas del Salaberry. Otras se derivan a Paraná, especialmente las que no son urgentes y tienen tiempos de programación.



Para las emergencias están reacondicionando un quirófano ubicado en la guardia, que no se utilizaba y ahora lo dotaron de toda la infraestructura para atender en el lugar, no obstante se están realizando los trámites para que sea habilitado por el Ministerio de Salud. Agregó que transitoriamente se atienden pacientes que necesitan cirugías menores, fracturas, legrados y cesáreas.



El funcionario explicó que en base al ritmo de obra y de acuerdo a lo que informa la empresa, se terminarían los trabajos dentro de 90 días aproximadamente. En esta etapa solamente se refacciona el techo y reposición de las tejas.



Pero falta otra que aún no está licitada, se trata del montaje del quirófano propiamente, que además de la obra a construir, se contempla la infraestructura necesaria y una moderna aparatología que se piensa instalar, señaló. Esta última etapa recién se puede comenzar cuando finalice la primera parte, que es la refacción de los techos (por razones lógicas).



Están formulando una propuesta económica de esta última parte, dijo García, confirmando que el lunes tiene una reunión con la Ministra de Salud de la provincia por este tema. Finalizados los trabajos, el hospital terminaría con dos quirófanos habilitados.



En resumen, en el plazo de tres meses terminarían todo lo relacionado al techo, después se comienza la otra parte que puede llevar 3 o 4 meses más. En definitiva, nuestro hospital no contará con un quirófano por 6 u 8 meses, en caso de que todo salga bien y los plazos de cumplan.



Primera parte de la obra

Actualmente se halla en plena tarea la reparación y reestructuración del salón laboratorio original, para generar un espacio único que permitirá el desarrollo de funciones que el hospital actualmente requiere. También se construyen baños y office. Además, se repara el subsuelo y se recupera para depósito de insumos.



Por otra parte, se reemplazan las aberturas existentes y el recambio de pisos, revoques y trabajos de pintura.



En el área de Quirófano e Internación se retira la cubierta de tejas, incluido el material bajo teja, preservándose la estructura de madera existente en buen estado.



En cuanto a la fachada, se construirá un nuevo muro de contención y rejas cuya longitud es de 55 metros lineales. Esta obra tiene un plazo de ejecución de 240 días corridos.



La inversión alcanza 4.813.887 pesos y la ejecución está a cargo de la empresa Calaco Construcciones SRL. Según explicó el doctor García, actualmente están abocados a todo lo relacionado al área Quirófano y Cirugía. (Fuente: Paralelo 32)