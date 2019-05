Régimen Transición en Municipios: Senadores debatieron con Tribunal de Cuentas

Las comisiones de Asuntos Municipales y de Legislación General del Senado se reunieron esta mañana para analizar el proyecto de ley que propone establecer en Entre Ríos un Régimen de Transición para municipios entre autoridades electas y salientes. Con la presencia del titular del tribunal de cuentas de Entre Ríos, Federico Tomas, los legisladores hicieron un intenso intercambio sobre una idea que "intenta generar herramientas que protejan el interés ciudadano", según indicó su autor, el Senador de Colón, Pablo Canali.



El legislador indicó que es una iniciativa que "nos tiene que trascender, para dar certezas en el tiempo. Da un marco para el diálogo y la posibilidad de hacer transiciones institucionalizadas".



Estuvieron presentes los senadores de Colón, Concordia, San Salvador, Victoria, Federal, Paraná, Uruguay y Gualeguaychú, Pablo Canali, Lucas Larrarte, Roque Ferrari, Nancy Miranda, Raymundo Kisser, René Bonato y Nicolás Mattiauda, respectivamente. El encuentro comenzó poco después de las 11 y se extendió por más de una hora.



El senador Canali explicó que según su mirada "se debe hacer algo sobre el tema de las transiciones, sobre todo cuando pueden ser largas, como es el caso de este año o cómo aconteció en 2007". "Se trata de institucionalidad que merece la sociedad, un acto de transparencia, de cara a la comunidad, para evitar situaciones que no hacen más que perjudicar a la ciudadanía", opinó.



Reveló que en el año 2007 tuvo una experiencia personal "de mucha tensión", y en virtud de eso afirmó que "con aquella experiencia, impulsé esta idea, que es abierta a las opiniones, puede ser este u otro articulado, porque estoy seguro que debemos generar una herramienta para que todos nos manejemos con reglas claras".



El Senador puntualizó que "está pensado para los municipios, pero se podría pensar en todos los niveles de Gobierno". Abogó para que con tranquilidad se pueda trabajar "para jerarquizar la institucionalidad entrerriana".



"El diálogo, el acceso a la información, la institucionalidad, tienen que ser objetivos de todos, para buscar la mejora permanente en la protección del interés ciudadano", resaltó el Senador Canali.



El titular del Tribunal de Cuentas explicó que el organismo que preside tiene una resolución en vigencia referida a la transición. Se trata de la Resolución 1290 del año 2015, que nació con la idea de impulsar un marco para el traspaso, motivado en algunas experiencias de contadores del organismo.



Se estableció una forma para que aquellos que quisieran adoptarlo, lo hagan para una mejor transición en las cuentas.



"Es una recomendación", explicó Tomas ante los legisladores, agregando que "no está prevista sanción alguna".



Es un instructivo de prácticas administrativas, contables y renditivas por finalización de mandato, a implementar en los municipios. "Es una recomendación", reiteró el profesional.



En cuanto al proyecto en discusión opinó: "No me parece mal proponer un marco normativo", pero agregó sus dudas "en relación a la constitucionalidad".



El alto funcionario dijo que "sería bueno la existencia de una norma y que los municipios puedan adherir a la misma".



Yendo al articulado, mostró sus reparos porque el organismo no cuenta con personal suficiente para poder llevar adelante lo que propone el artículo 2 del proyecto, que obliga a la designación de veedores del Tribunal de Cuentas provincial.



Estos deberían tener intervención durante el tiempo de duración del proceso de transición, con pleno uso de las facultades de su competencia. "No contamos con personal suficiente, sería imposible", consignó.



Tomas se comprometió a impulsar cambios para mejorar la resolución vigente, buscando generar vínculos para acceder a la información por parte de quienes vayan a asumir un nuevo período y quienes concluyan un mandato.



Informó a los legisladores que el instructivo se encuentra en la página oficial del organismo (http://www.tcer.gob.ar/galeria/normativa/1446647226.pdf) La opinión de los legisladores "Es un gesto de madurez democrática el establecimiento de condiciones de diálogo entre autoridades entrantes y salientes", opinó el senador Lucas Larrarte, titular de la comisión de Legislación General.



Indicó que ha realizado un análisis de la propuesta y observó que podría chocar con la autonomía municipal, en relación a que cada uno debe dictar sus propias normas de gobierno.



No obstante, se mostró a favor de introducir modificaciones para avanzar. Explicó sus posturas sobre el accionar del Tribunal de Cuentas y en lo incluido en el proyecto sobre el personal que se desempeña en los municipios.



Para el Senador se podría estar coartando la potestad del intendente de gobernar hasta el último día, por lo que habría que readecuar la redacción.



Reveló que se ha analizado lo que se aplica en otros países, donde se proponen mecanismos similares de transición circunscriptos al término de días.



Propuso darle a la ley un perfil para que no sea atacada judicialmente.



Pero más allá de esto, ponderó la necesidad del dialogo y la transición ordenada, para, por ejemplo, no detener la marcha de servicios municipales, al no contar al momento de asumir con los medios para hacer funcionar el municipio. "Hay que tener en cuenta la complejidad de cada municipio", indicó.



Sugirió algunos cambios para que el accionar del Tribunal de Cuentas no sea solo una recomendación, sino que se convierta en una herramienta que haga más profunda.



"Hay que encontrar normas, caminos, para hacer una transición ordenada", afirmó Larrarte y propuso encontrar una redacción superadora.



Añadió ante sus pares que las diferencias entre partidos políticos no pueden ser parte de un conflicto que perjudique al ciudadano, puntualizando que "la idea es virtuosa y debería ser adaptada.



Ante las observaciones Canali explicó que "no se quita capacidad a quien gobierna". Mencionó que no se quiere quitar autonomía municipal. "Me parece que no se trata de ir contra la autonomía, sino de generar un marco formal", dijo a los presentes.



"Las tensiones en el traspaso de gobierno no pueden ser miradas como normales porque pueden afectar a la ciudadanía, perjudicar al ciudadano común", agregó.



Por su parte el presidente del Bloque Oficialista, Ángel Giano, dijo que se podría avanzar en la generación de una normativa que invite a adherir a los municipios.



"El obstáculo que tenemos es que pueda ser atacada de inconstitucional", agregó. Indicó que podrían limitarse las contrataciones al 10 de diciembre, que es el momento en que termina el mandato.



El Senador de Uruguay, ex intendente, dijo que más allá de los detalles de la transición, a veces son preocupantes las medidas tomadas en una administración que afectan a la siguiente, como por ejemplo cuando se hacen endeudamientos en dólares.



También el legislador por Paraná, Raymundo Kisser, consideró que debe respetarse la autonomía. El Senador Ferrari coincidió con esto y recordó algún articulado de la Constitución Provincial.