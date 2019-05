Capacitaron a docentes para afrontar los "consumos problemáticos" en la escuela

Se desarrolló una jornada denominada "Consumos Problemáticos, Escuela y Comunidad ¿Cómo cuidarnos?" destinada a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de gestión pública y privada, este martes en el Centro Cultural La Vieja Usina, en Paraná.



La ponencia estuvo a cargo de la Lic. en Trabajo Social, Gabriela Torres. También participaron de la actividad, trabajadores de Copnaf, de Salud y de la Policía de Entre Ríos.



"Para abordar estas situaciones de tanta complejidad, desde la transversalidad institucional, se requieren de respuestas con la misma complejidad. Este es un trabajo intersectorial, porque la escuela, o el sistema educativo, solo con estas situaciones que son tan complejas, vinculadas a los consumos, y más cuando se vuelven problemáticos, demandan una respuesta de la misma complejidad", explicó a Elonce TV, la coordinadora de Políticas Transversales del CGE, Nora Romero.



"La preocupación por problemáticas sociales, situaciones complejas, que irrumpen en la escuela, siempre nos interpela y siempre necesitamos del hacer pedagógico a la hora de encontrarnos con estas situaciones porque muchas veces nos dejan sin respuesta, provocan mucho dolor y devastación", advirtió, entre las que mencionó "casos de suicidio".



"No son problemáticas nuevas, de una u otra manera, han venido transitando históricamente, la dimensión educativa. Pero muchas son más visibilizadas por la irrupción que suelen tener en el aula, la conflictividad que generan y porque demuestran la vulneración de derechos de nuestros chicos", apuntó Romero.



Por su parte, el vocal del CGE, Gastón Etchepare, destacó que, "a estos temas hay que abordarlos en comunidad, con la familia, porque son muy complejos". Y en ese sentido bregó por "cambiar el término de adiciones o de adicto, por el de consumo problemático, porque el problema no es la persona, si no el consumo".



"La familia y la escuela, como instituciones madre, tienen que estar preparadas para escuchar y aconsejar, pero por sobre todo, para prevenir", remarcó. (Elonce)