Habrá una colecta externa de sangre en la escuela Santa Teresita

El programa provincial de Hemoterapia en conjunto con la Asociación Arco Iris y la escuela Santa Teresita de Paraná realizará este martes 7 de mayo una colecta externa de sangre. La misma será de 7 a 11.30 en el salón del establecimiento ubicado en calle 3 de Febrero 994.



En declaraciones al programa Entrevistas de Elonce TV, Mirta Sotier, de Arco Iris, destacó que desde hace varios años comenzaron con estas colectas en una escuela, "y se ha sembrado una semillita. Ahora otras escuelas han tomado esta bandera y es muy importante porque consideramos que son los niños a quienes se debe concientizar porque no tienen las etiquetas que tenemos los adultos con esos miedos y mitos que todavía quedan. Ellos son los que transmiten esta solidaridad que se tiene".



En tal sentido, indicó que la donación de sangre "es fundamental para ayudar a aquellos niños que están bajo tratamiento oncohematológico, ellos están padeciendo cáncer en sangre y necesitan de trasfusiones, por eso es importante que haya donantes voluntarios y no sea una donación dirigida, para alguien en particular sino que realmente sea para todos aquellos que lo necesitan".



"Muchas veces nuestros propios miedos nos impiden tomar la decisión de donar, pero simplemente hay que hacerlo y saber que no puede estar salvando una hermosa vida", afirmó Sotier. Requisitos para donar sangre

- Gozar de buena salud

- Tener entre 18 y 65 años

- Pesar 50 kilos o más

- No estar embarazada ni amamantando

- Haber pasado un año del último tatuaje o piercing

- Haber pasado un año de la última cirugía

- Desayunar evitando lácteos y grasas

- Presentar DNI