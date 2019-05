El camión escenario viajero hizo su paso por Aldea Brasilera

En esta oportunidad el escenario se montó dentro del salón parroquial debido a la amenaza de lluvia, pero eso no evitó que los vecinos disfrutaran plenamente de la iniciativa que incluyó música, gastronomía, feria de emprendedores, degustación y mucha diversión. Cocina con identidad El show de gastronomía en vivo estuvo a cargo del Chef Eduardo Panozzo quien elaboró, mientras explicaba el paso a paso de su menú, codillo de cerdo a la cerveza artesanal, en tanto la cocinera local Miriam Ramírez preparó un Filsen o budín de pan con dulce de membrillo, que es un plato tradicional de los alemanes del Volga y que nunca falta en los grandes eventos tanto familiares como sociales, además tradicionalmente es el acompañamiento clásico del cerdo.



Una vez avanzado el evento los presentes fueron invitados a degustar los platos junto a los exquisitos vinos de producción entrerriana. Música y Baile El primer grupo en comenzar a hacer sonar sus acordes fueron los entrerrianos Isondú, estos jóvenes diamantinos colmaron el salón con chamarritas y música litoraleña mientras recibían del público aplausos y mucho cariño.



Luego el espacio se desbordó con los colores y el movimiento del Ballet local Unsere Fröhl Leute.



Finalmente la Super Banda Estrella cerró la jornada con su música alemana poniendo a bailar a toda la familia.



También para diversión familiar estuvo la Clown Garúa. Feria de Emprendedores La feria de artesanos y emprendedores también contó con la impronta de la cultura alemana que permanece arraigada y bien protegida por los vecinos de Aldea Brasilera. Los stands, en especial aquellos dispuestos por instituciones, presentaban las exquisitas tortas alemanas así como sombreros con sus tradicionales colores y adornos, también la oferta incluía artesanías en cuero y tejido. Cerveza Artesanal En el día internacional de la cervecero artesanal, celebrado este 4 de mayo, no podía faltar un stand dedicado a este producto. El emprendedor Exequiel Heim, vecino de la localidad, no solo presentó su cerveza, con la que se elaboró el menú, sino que además preparó la misma en vivo junto a cerveceros entrerrianos y dispuestos a responder todo tipo de inquietudes al respecto así como incentivar a quienes se vean interesados en iniciarse en este mundo que cada día recoge más adeptos.



En este sentido Exequiel contó que "hace 17 años empecé haciendo cerveza en mi casa y luego de seis años empecé a vender mi producto en 2008" al respecto de la característica propia de su cerveza este emprendedor explicó que "elaboro cerveza de trigo, son muy pocos lo que lo hacen, y mi propósito es tener un valor agregado, además nuestros antepasados vinieron acá a cultivar trigo y es una forma de rendirles homenaje a ellos, también hago otras cervezas, pero la de trigo es la que más elaboramos". Sobre la llegada de Cultura Encendida a su localidad Heim acotó: "Esto me parece impresionante, yo estuve participando de este programa en la Vieja Usina y fue impresionante, pero lo que rescato de esto en particular es el hecho de acercarse a los pueblos, porque muchas veces los pueblos están olvidados o no hay mucho que hacer allí por eso me parece magnífico que lleguen al lugar porque la gente de acá es muy raro que viaje a la ciudad a ver un evento, y así es más inclusivo, además gratuito algo que hoy día es casi imposible" remarcó.



El anfitrión del evento fue el presidente de la Junta de Gobierno, Hugo Ramírez, quien dispuso todo lo necesario para que no le faltara nada y se mostró realmente muy agradecido con el gobernador Gustavo Bordet y la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard por dar la oportunidad a Aldea Brasilera de contar con el escenario móvil y en este sentido manifestó: "Realmente esto es todo una novedad para nuestra localidad, no nos olvidemos que aun somos Junta de Gobierno y se nos hace muy difícil traer un espectáculo, traer artistas, cocineros y quiero agradecer a los emprendedores que están acá y a todos los que de una u otra manera pusieron su granito de arena para colaborar" .



Una visita especial que tuvo el evento fue el de la directora del Instituto Becario provincial Claudia Gieco.



La locución y conducción fue responsabilidad de Pablo Markocich un conductor de lujo que conoce de escenarios y espectáculos, ya es quien tiene el honor de llevar actualmente adelante esta tarea en la Fiesta Nacional del Chamamé en Federal.



Hermosa tarde de sábado la vivida en Aldea Brasilera junto a la calidez de su gente y los sabores y ritmos entrerrianos y alemanes conjugados a la perfección. Ahora partimos para la localidad de Villa Urquiza, departamento Paraná.