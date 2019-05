Inicia la "Semana Juntos Hablemos de Cáncer" en Gualeguaychú

"Abrir el alma"

Programa

El Hospital Centenario Gualeguaychú comunicó que se apresta a poner en marcha una multiplicidad de talleres, charlas y debates gratis que conforman la sexta edición de la "Semana Juntos Hablemos de Cáncer" que se vivirá entre este lunes 6 al viernes 10."Las jornadas son un hito que venimos repitiendo desde hace seis años y es un gran esfuerzo para todo el Hospital. Por su dinámica fue cambiando en cada año el formato bajo la fortaleza central de concienciar sobre la enfermedad", definió el director Hugo Gorla.En ese contexto apuntó que "hablamos de Cáncer desde dos ópticas: para el Servicio de Oncología desde el punto de vista profesional y académico donde cada año enfocamos una patología definida donde se plantean capacitaciones sobre avances en tratamientos específicos; y por otro lado, la perspectiva de lo que les interesa a los enfermos de Cáncer del hospital y los que se tratan en el Servicio. A ellos los escuchamos y, gracias a su intervención, se define una nutrida serie de charlas y encuentros con una perspectiva útil a toda la comunidad que interactúa con los integrantes del equipo interdisciplinario compuesto por enfermeras, médicos, psicólogos, nutricionistas, farmacéuticas, etc." recalcó el Dr. Gorla.Paralelamente, el jefe del Servicio de Oncología, Héctor Arocena, valoró que "la Semana es muy importante para todo el Hospital Centenario porque el tema a tratar este año es Cáncer de Pulmón. Es uno de los tumores más frecuente en ambos sexos y tiene muchos factores ocasionales que lo provocan, entonces, vamos a concienciar a la gente para tratar de evitar esos factores y disminuir su incidencia".Además, Arocena valoró que las actividades son "un compromiso no solo con los pacientes sino para la comunidad. Se hace con un doble esfuerzo de la Dirección del hospital, sobre todo en la actual situación. Contamos con muy buenas expectativas porque se montaron numerosos talleres para Enfermería como para el público y nuestros pacientes, además del cierre en el Teatro Gualeguaychú y la participación de oncólogos de Rosario y Buenos Aires con una actualización sobre Cáncer de Pulmón orientado a los profesionales".Con esa frase el oncólogo Franco Ramello calificó a la Semana Juntos Hablemos de Cáncer y precisó que "pretendemos más allá de la prevención abordar al ser humano como tal, como un todo por encima de su enfermedad y, por eso, incorporamos al programa las terapias conductuales como el yoga, reiki, sanación pránica, respiración y la nutrición como puntos fundamentales"."Estamos orgullosos que el grupo de pacientes que cada viernes hacen la terapia grupal con la Lic. Celeste Remoliff sean activos impulsores de las jornadas. Creo que es muy importante ese compromiso con la enfermedad; la institución; con sus pares y aquellos que no pueden acercarse al taller. Integran un grupo de pares que comparten vivencias; miedos; situaciones en los tratamientos y eso los une dándoles vitalidad. Esa fuerza, ellos la transmiten a otros y les abre el alma mejorando el tránsito por esta experiencia de vida", contó emocionado el Dr. Ramello."Nuestra idea es que las jornadas sean un aprendizaje, un compartir entre los asistentes, los familiares, pacientes y nosotros mismos como personas", concluyó uno de los motores de la iniciativa.-Lunes 6, de 9 a 12, Exposición sobre Sexualidad y Cáncer: Qué sabemos del tema?, destinado a médicos, trabajadores de la salud, pacientes, sus familiares y la comunidad. Temario: Qué es la sexualidad? La respuesta sexual humana; la sexualidad en un paciente oncológico varón o mujer y ciclo de preguntas con la disertación de la Lic. Lucía Báez Romano, psicóloga, sexóloga de la UBA, psicooncóloga.-Lunes 6, de 16 a 17.30, Charla sobre Alimentación Saludable, destinado a familiares de pacientes, sus asistentes y la comunidad. Al final habrá degustación de alimentos, opciones de desayunos saludables y recetas para compartir. Temario: Micro y macro nutrientes; grupo de alimentos; alimentación específica durante el tratamiento oncológico; a cargo de la Lic. en Nutrición de UBA, Cecilia Galetto.-Martes 7 de 9 a 12, Cuidado del Paciente Oncológico, capacitación para licenciados, técnicos y estudiantes de Enfermería, en Trabajo Social, médicos y trabajadores de la salud con un temario sobre: Volviendo a las bases de la enfermería, La empatía con el paciente en primer lugar. Dictantes: Lic. Amelia Acosta, jefa jubilada de Enfermería del Servicio de Oncología del Hospital Centenario y la jefa actual de Enfermería del Hospital San Antonio de Gualeguay, Lic. Griselda Cáceres.-Martes 7 de 15 a 17.30, Maquillando Emociones - Taller de maquillaje terapéutico que se concretará en el Aula 2 de la Unidad Bicentenario a cargo de Gervasio Larrivey -uno de los 10 mejores en su rubro del mundo-. Destinado a pacientes, sus familiares, acompañantes y la comunidad.-Miércoles 8 de 9 a 10.30, Yoga Respiración Consciente - Taller Práctico en el Aula 2 de la Unidad Bicentenario a cargo de la profesora Marcela Nietto del Centro Shankara Padma de Buenos Aires. Destinado a pacientes, profesionales, trabajadores de la salud y la comunidad. Cupos Limitados y actividad no arancelada. Se recomienda traer ropa cómoda.-Miércoles 8 de 13 a 14.30, Taller teórico práctico Yoga, una actitud ante la vida, a cargo de la profesora Premadasi Devi Dharmanath. Será en el Aula 2 de la Unidad Bicentenario y es una actividad no arancelada, dirigida a pacientes, familiares, personal de salud y la comunidad. Se recomienda traer ropa cómoda.-Miércoles 8 de 15 a 17, Charla teórica-práctica Yoga Activación de la Conciencia: Cuerpo, Respiración y Meditación. Se realizará en el Aula 2 de la Unidad Bicentenario a cargo de Kike Fay. Destinado a trabajadores de la salud del Hospital Centenario.-Jueves 9 de 8.30 a 9.40 puntual. Conferencia introductoria Sanación Pránica de MCKS, a cargo de la Lic. Mercedes Tamashiro, kinesióloga y fisiatra de la UBA; kinesióloga senior de la Clínica de Dolor del Instituto FLENI de Escobar, Buenos Aires; destinada a pacientes, familiares, cuidadores, trabajadores de la salud y abierto a la comunidad.-Jueves 9 de 11 a 12.15, Charla teórico-práctica Respiración Diafragmática. Actividad no arancelada, destinada a pacientes, profesores, personal de salud y abierto a la comunidad. Disertante: Lic. Diego Rodríguez. Kinesiólogo, fisiatra de UBA especializado en Deporte de Alto Rendimiento y Prevención.-Viernes 10 de 9 a 13.30 - Jornada teórico-práctica Cuidados Paliativos "Acompañar al desconocido que sufre". Actividad con cupos limitados y destinada a profesionales y trabajadores como médicos, enfermeros y cuidadores, acompañantes terapéuticos, psicólogos, Lic. en Trabajo Social, administrativos, entre otros. A cargo del Dr. Martín Mindeguía, médico Pediatra de UBA; especialista en Cuidados Paliativos.- Viernes 10 de las 18.30 a 20.30 - Charla de Actualización en Cáncer de Pulmón destinada a médicos, neumólogos, oncólogos, cirujanos, radioterapeutas y clínicos. Temario: El rol del oncólogo y del cirujano en el cáncer de pulmón. Serán sus disertantes Dr. Luis Fein, médico especializado en oncología clínica y medicina interna; presidente del Grupo Argentino de Investigación Clínica en Oncología [GIACO]; y la Dra. Ana Karina Patané, médica Cirujana con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires [UBA]. Acompañan: Sanatorio Padre Luis Jennot Sueyro y Laboratorio MSD.-Viernes 10 a las 21 - Saludarte, espectáculo artístico en el Teatro Gualeguaychú - Urquiza 705 con entrada libre y gratuita disponibles en la Oficina de Admisión del Hospital Centenario de 7.30 a 12.30, en Pasteur 50, y en la boletería del propio teatro el viernes 10 a partir de las 20 horas. Allí actuarán: Los Hermanos Gervasoni en folklore, Ysis Instituto de Danzas Metamorfosis, Mauricio Hernández de la Imaginaria Rock y Candela y Sofía Espino en pop. Vení a disfrutar de un maravilloso espectáculo, cargado de buena energía en el gran cierre de la Semana Juntos Hablemos de Cáncer 2019.