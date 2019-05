Concepción del Uruguay: Más personas asisten a comedores comunitarios

La difícil situación socioeconómica vigente en el país se refleja en el crecimiento de las personas que asisten a comedores comunitarios. En este marco, el intendente José Lauritto tomó la decisión de asistir semanalmente a nueve de estos comedores comunitarios de diferentes barrios de Concepción del Uruguay.



"A esto lo hacemos de manera ordenada, mediante resolución y con seriedad en cuanto a que sepan qué van a recibir semanalmente y en base a los nombres de los chicos que ustedes nos han entregado, por lo cual son identificables con nombre y apellido", manifestó Lauritto a los representantes de cada comedor. También expresó que, si se registra un nuevo comedor, recibirá igual aporte, supo APF.



Los nueve comedores a los que se asiste son:



-El que funciona en el Salón de Usos Múltiples de Los Palos (asistencia a 26 personas).



-Merendero "Me caigo y me levanto", del Centro de Salud Giacomotti (24 personas).



-Comedor comunitario de La Tablada (63 personas).



-El del asentamiento del Ex Circuito Mena (75 personas).



-"Carita Feliz" (80 personas).



-"Los Cachetudos" (80 personas).



-Comedor comunitario de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (75 personas).



-"Pancita llena", de La Tablada (58 personas).



-"Una tacita llena para mi pancita", del barrio San Cayetano (20 personas).



En total son 501 personas, en su mayoría niños, los que comen o meriendan en estos espacios.



Cada comedor recibirá semanalmente cajas de leche, azúcar, mermelada y cacao para la provisión de merienda a los chicos. Para el almuerzo se aportarán tallarines, aceite, tomate triturado, condimentos, harina, harina de maíz, zanahoria, pollo y lentejas.



Flavia Scalfi, representante del comedor "Pancita llena", destacó la importancia que esta medida reviste en cuanto a contar con estabilidad en la provisión de recursos. "Es la primera vez que vamos a tener una ayuda constante del Municipio. Tener la posibilidad de que esto sea directo y continuo nos da una gran tranquilidad".