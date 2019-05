Estará en Paraná el creador del software de la nave espacial que orbitó la Luna

Foto 1/2 Foto 2/2

Se llama Diego Saikin, es un ingeniero argentino y acaba de ser parte fundamental de una misión espacial histórica: él diseñó el software de simulación de la nave Beresheet (Génesis en hebreo) que el 4 de abril pasado orbitó la luna. Luego de esa experiencia increíble, Saikin visitará Paraná y, en particular, la sede de la Facultad Regional Paraná de la UTN.



La cita es este viernes 3 de mayo, desde las 17. En la oportunidad Saikin ofrecerá una charla abierta en el Aula Magna de la facultad con el propósito de compartir, paso a paso, el trabajo realizado y el resultado obtenido con Beresheet.



Sakin, que hace dos décadas vive en Tel Aviv, diseñó el software de simulación de la nave para conocer las posibles reacciones y realizó una plataforma virtual para analizar los datos.



Beresheet despegó de la Tierra a fines de febrero, y desde entonces estuvo viajando por el espacio, orbitando la Tierra seis veces en un curso elíptico que le permitió ser capturada por la gravedad lunar. Una vez en órbita, envió fotos de los cráteres lunares a la Tierra.



El logro es notable por varios motivos: el costo de la misión espacial es de 100 millones de dólares y no viene del presupuesto de una nación, sino de una organización sin fines de lucro, SpaceIL, en la que trabaja el argentino Diego Saikin.



"Soy un ingeniero con amplia experiencia multidisciplinaria en diversos campos. Tengo un B.Sc. en Ingeniería Eléctrica e Informática y un M.Sc. En robótica y cibernética. Me apasionan las soluciones elegantes y el diseño robusto y versátil, ya sea en hardware o software. También puedo trabajar en la comodidad de una oficina, o arrastrarme dentro del compartimiento del motor del avión, sosteniendo una linterna entre mis dientes, para encontrar el mejor lugar para instalar un sensor", se define el profesional que el viernes 3 de mayo estará disertando en la UTN Paraná.