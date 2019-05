Estudiantes secundarios de Paraná pueden presentar proyectos ambientales

Convocan a escuelas secundarias de Paraná a presentar proyectos de sustentabilidad ambiental, en el marco de un concurso organizado por el gobierno provincial junto a la Fundación Eco Urbano. Las iniciativas ganadoras serán premiadas con aportes no reintegrables otorgados por la Secretaría de Ambiente.El concurso denominado Prácticas Ambientales en la Escuela busca fomentar la creatividad, la participación, el trabajo colectivo y la difusión de acciones u obras relacionadas con la sustentabilidad ambiental y el compromiso escolar con una cultura del cuidado del otro y de los bienes naturales.Esta primera edición representa una oportunidad para aquellas instituciones que vienen trabajando con proyectos ambientales o que tienen iniciativas en este sentido, y que no pueden concretar su ejecución por falta de recursos. El presente concurso se implementa en forma conjunta entre la Secretaría de Ambiente de la provincia, el Programa de Educación Ambiental, del Consejo General de Educación, y la Fundación Eco Urbano.Los premios van de 20.000 a 80.000 pesos y son otorgados por la Secretaría de Ambiente a través de aportes no reintegrables.El tema del concurso es Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos: Construcción de Ciudadanía Ambiental desde la Escuela. Fue declarado de interés educativo por el CGE.Se seleccionarán aquellos proyectos que promuevan o lleven adelante los siguientes ejes: arte y ambiente junto a la comunidad barrial; separación de residuos como eje de la valorización y reciclaje inclusivo; mobiliario u objetos de uso escolar a partir de reciclado; compostaje, huertas orgánicas y viveros escolares; y estrategias de reciclado o reutilización de materiales.Podrán aplicar al concurso personas humanas o personas jurídicas (cooperadoras, asociaciones vecinales, asociaciones civiles, etc) o podrán establecer alianzas para la ejecución del proyecto. Se admitirá la presentación de un proyecto por cada institución educativa.Los proyectos deberán entregarse obligatoriamente por escrito y con toda la documentación consignada en el Anexo que está publicado en el sitio web de la Secretaría de Ambiente ( www.entrerios.gov.ar/ambiente ) en las oficinas del organismo (Laprida 386) y vía mail a proyectosambientales2019@gmail.com Se seleccionarán proyectos hasta cubrir un monto total de 180.000 pesos. Para ello se debe tomar en cuenta que si los proyectos son presentados por personas individuales se entregarán aportes no reintegrables por 20.000 pesos, y si son presentados por personas jurídicas los aportes no reintegrables ascienden a 80.000 pesos.La fecha límite para presentación de proyectos es el 24 de mayo.