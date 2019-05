Trabajarán en la reproducción y reinserción de especies amenazadas

Foto 1/2 Rana tractor Foto 2/2 Ecoparque de Buenos Aires

A fines de avanzar en un acuerdo de colaboración recíproca, destinado a la protección de especies en peligro de extinción, se realizó un encuentro de representantes de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia y del Ecoparque de la ciudad de Buenos.



La finalidad del acuerdo es trabajar sobre especies en peligro de extinción o aquellas que ya no se encuentran en su antigua área de distribución, pero sí en otras provincias. Aprovechando la infraestructura y el personal especializado con los que cuenta el Ecoparque para la reproducción, recría y adaptación para la posterior liberación de ejemplares, se desarrollará el proyecto sobre especies amenazadas.



En primer lugar, a manera de una experiencia piloto inicial, se trabajará sobre un anfibio, la Rana Tractor (Argenteohyla siemersi siemersi), la cual ha disminuido peligrosamente sus poblaciones, desapareciendo incluso en gran parte de su área de distribución debido al avance de la frontera agrícola y la antropización de su hábitats. En nuestra provincia hay registros históricos de esta especie, por lo que se identificarán y colectarán ejemplares que se utilizarán como reproductores en las instalaciones del Ecoparque para ir liberando paulatinamente ejemplares en sus antiguas áreas de distribución.



Este será el puntapié inicial de un ambicioso proyecto, para luego trabajar en la reproducción y reinserción de otras especies amenazadas en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires en su primera etapa, y posteriormente velar por otras especies emblemáticas a nivel nacional.



Al respecto, director de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Claudio Ledesma, destacó "el compromiso asumido por esta gestión por preservar la biodiversidad en la provincia, siendo fundamental este tipo de alianzas estratégicas en pos de la protección, no solo provincial, sino regional de las especies en peligro de extinción y que necesitan de la intervención del Estado con políticas públicas concretas para que no desaparezcan".



Además, resaltó "la importancia de trabajar con el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, ya que tienen una experiencia enorme en estos temas, además de profesionales de primera línea que capacitarán a técnicos entrerrianos en estas cuestiones".



"Fue una excelente reunión, donde se recorrieron las instalaciones y se constató el nuevo enfoque del Ecoparque, que se aleja del clásico modelo de zoológico de animales encerrados en jaulas, centrándose en animales de la fauna local con un perfil educativo, representando el país según sus ecorregiones; y los ejemplares que se verán son aquellos que perdieron su función biológica y no pueden ser reinsertados en la naturaleza. Ellos son denominados embajadores, y cumplirán la función de que se conozcan y se puedan proteger los que están en libertad", finalizó el funcionario.



Estuvieron presentes por el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, el subsecretario Federico Iglesias; el titular de la Unidad de Gestión Estratégica y Transformación, Damián Pellandini; el gerente de Conservación, Rodrigo Fariña; y el técnico Mariano Barros.